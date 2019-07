Alessio Bruno, dal successo a Temptation Island all’arresto per droga

editato in: da

Dal successo a Temptation Island all’arresto per droga: Alessio Bruno, noto al grande pubblico per aver preso parte al reality, è stato condannato per spaccio.

31 anni e una carriera da influencer, nel 2017 Alessio era approdato nello show condotto da Filippo Bisciglia insieme alla fidanzata Valeria Bigella. Da subito Bruno aveva mostrato un forte feeling con la single Carmen, facendo infuriare la fidanzata tanto che i due erano arrivati a un falò di confronto piuttosto acceso.

Alessio però era riuscito a convincere Valeria a tornare con lui e la coppia aveva lasciato insieme Temptation Island. Poco dopo erano stati ospiti di Uomini e Donne, raccontando l’esperienza a Maria De Filippi. Ma l’amore non era durato per molto e Alessio aveva annunciato nelle Stories di Instagram l’addio alla Bigella.

Oggi Valeria è una fashion blogger molto apprezzata, mentre Alessio è legato da qualche tempo a Eleonora D’Alessandro, modella ed ex concorrente di Miss Universo. Scomparso dal piccolo schermo Alessio aveva fatto parlare di sè quando Francesco Chiofalo aveva annunciato di avere un tumore al cervello. In quell’occasione l’ex protagonista di Temptation Island aveva sostenuto l’amico ed era andato anche a trovarlo in ospedale.

Poi il silenzio e, infine, un fatto di cronaca piuttosto grave. Alessio Bruno infatti in questi giorni è stato arrestato e condannato per detenzione di stupefacenti. L’ex di Valeria Bigella è stato trovato dalla polizia in possesso di cocaina con un alto grado di purezza e 5 mila euro in contanti.

Processato per direttissima, è stato condannato a scontare una pena di due anni e otto mesi e a versare una multa di 14 mila euro. Nel corso dell’udienza l’ex star di Temptation Island ha spiegato al giudice di aver iniziato a spacciare da un mese e di aver deciso di intraprendere questa attività illegale perché la sua fidanzata guadagnava più di lui.