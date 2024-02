Si è tenuto un falò di confronto in stile Temptation Island (ma senza fuoco, naturalmente) nella puntata di mercoledì 28 febbraio del Grande Fratello. Nel corso della serata, Alfonso Signorini ha convocato Giuseppe e Anita, grandi amici che si sono improvvisamente allontanati dopo l’arrivo di un nuovo concorrente.

Giuseppe è geloso di Anita, la colpa è di Alessio

È nato un triangolo nella casa del Grande Fratello, che sembra già essersi trasformato in un duo. La frizzante e senza peli sulla lingua Anita Olivieri ha fin da subito dimostrato una sincera simpatia per il bidello calabrese Giuseppe Garibaldi, ma tra i due le cose non vanno più come un tempo. E la “colpa” è di Alessio Falsone, tra gli ultimi arrivati nella casa di Cinecittà.

“A me piace Anita, ovvio” ha affermato senza mezzi termini Alessio – che nel frattempo continua a far la corte anche a Perla. E l’interessamento dimostrato dall’imprenditore appassionato di pallone nei confronti dell’amica del cuore ha indispettito non poco Giuseppe. Anita dice che “è geloso”, lui gioco la carta del fratello maggiore: “Tu hai un fidanzato, io come migliore amico ti sto tutelando da chi ci sta provando con te”.

Ma a nulla è servito il tentativo di rimettere pace portato avanti dal conduttore Alfonso Signorini, la puntata si è conclusa con le presentazioni ufficiali tra Anita e il padre di Alessio, mentre Giuseppe aspettava sul divano con il muso lungo.

Il rimprovero di Alfonso Signorini

Nel corso della puntata, Anita e Giuseppe non sono stati gli unici a essere messi al torchio da Alfonso Signorini. Il conduttore ha aperto la serata con un duro rimprovero rivolto a tutti i concorrenti del reality, colpevoli di essere troppo disordinati, di occuparsi ben poco delle pulizie domestiche e di disturbare chi vuol dire con schiamazzi notturni.

“Io ho un’educazione molto basica e in base alla mia educazione basica voglio dire a tutti i ragazzi che lasciare la casa nelle condizioni in cui la lasciate è veramente orribile e un segno di maleducazione veramente mai vista” ha affermato severo il conduttore. Aggiungendo: E poi se una persona dorme, se vedete che accanto al vostro letto c’è uno che dorme, voi non avete nessun diritto di saltare e ridere sguaiatamente alle cinque e mezzo del mattino, perché questo povero Cristo ha tutto il diritto di dormire in santa pace”.

Nessun eliminato al Grande Fratello

La puntata di mercoledì 28 febbraio non è stata eliminatoria. Nessuno dei concorrenti ha dunque dovuto lasciare la casa: la regola in questi casi prevede infatti che il meno votato della puntata vada dritto alla prossima nomination per l’eliminazione. Dal gioco si è salvata Beatrice Luzzi, che la scorsa settimana si è aggiudicato il posto diretto in finale.

Notizia in aggiornamento