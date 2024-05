Fonte: Getty Images Anita Olivieri

L’edizione 2023 del Grande Fratello si è conclusa da circa due mesi. Tutti i gieffini, quindi, sono potuti tornare alle loro vite normali, dopo quasi sette mesi vissuti sotto le telecamere del reality show. Tra di loro, anche, Anita Olivieri che è rimasta nella casa più spiata d’Italia da settembre a marzo, quando è stata eliminata per decisione del pubblico da casa, attraverso il televoto. Prima di dover lasciare il programma televisivo, però, la la concorrente romana ha creato una relazione d’amore con Alessio Falsone, uno degli ultimi arrivati nel cast dei concorrenti del reality show.

Il rapporto amoroso tra i due è continuato, dopo la fine del Grande Fratello ma, adesso, la coppia ha deciso di annunciare la fine della loro frequentazione fuori dalle telecamere. La notizia è arrivata attraverso un comunicato congiunto, condiviso da entrambi gli ex gieffini sui loro canali social ufficiali.

Anita Olivieri e Alessio Falsone, il comunicato congiunto

Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno cominciato una storia d’amore durante le ultime puntate del Grande Fratello. Il rapporto sentimentale tra i due, però, aveva fatto sorgere subito dei dubbi e aveva fatto soffrire l’ex fidanzato di lei, Edoardo Sanson, con cui la gieffina stava provando a ricostruire un rapporto.

Dopo la fine del reality show Anita Olivieri e Alessio Falsone sembravano possedere una grande sintonia ma, adesso, i due hanno comunicato la fine della loro intesa. Sia la concorrente romana, che il suo ex fidanzato, infatti, hanno condiviso una story su Instagram con lo stesso annuncio: “Cari amici, qui per dirvi che io e Anita abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione”. Nel discorso social, i due hanno spiegato i motivi che li hanno portati a questa scelta, affermando che la colpa non è di nessuno dei due: “Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini… Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada assieme. L’importante è che entrambi siamo felici”.

Anita Olivieri e Alessio Falsone, la rottura dopo la vacanza a Ibiza

Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno voluto raccontare ai propri sostenitori di essersi lasciati. I due ex gieffini hanno chiesto un po’ di rispetto in questo momento delicato per loro: “Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento. Non tutti quando si lasciano alzano il telefono e lo dicono al mondo, serviva anche a noi un momento per metabolizzare, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico”.

La notizia, però, arriva in un momento davvero particolare visto che, fino a ieri, la coppia aveva condiviso degli scatti da una splendida vacanza a Ibiza, insieme ad altri ex coinquilini. I due hanno spiegato che, la decisione di lasciarsi, era precedente, però, al viaggio in Spagna: “Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo”.