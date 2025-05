Fiorello su Stefano De Martino ad Affari tuoi: “Il nuovo programma si chiama Mi fido del pacco”

Dopo la telefonata ad Amadeus nella prima puntata e la presa in giro della Rai che con l'arrivo dell'estate definisce un palinsesto di repliche, Fiorello nella terza puntata de La Pennicanza prende di mira Affari Tuoi che è stato addirittura prolungato fino a luglio, visto l'enorme successo di pubblico anche grazie a Stefano De Martino.

Fiorello dunque presenta il nuovo format, ispirato ad Affari Tuoi: "Si chiama ‘Mi fido del pacco’ — spiega — i pacchi vengono spediti a casa del concorrente, che non può aprirli. Davanti ha tre regioni e ci fidiamo: sia di lui che del pacco…”. Ovviamente si tratta di uno show radiofonico fittizio, ma tanto basta per punzecchiare ancora una volta la Rai.

Non manca anche un irresistibile scambio con Francesca Fagnani dopo la puntata di ieri di 'Belve' con ospite Michele Morrone: “L’ho visto ieri — ironizza Fiorello — e la mia eterosessualità ha vacillato”. Parte la telefonata in diretta: “Mi ha dato della vecchia!”, scherza tra le risate la conduttrice e giornalista. E Fiorello incalza: “Lei che tipo di vecchia si sente?”. Poi rincara la dose: “Ultima notte in bianco… per il reflusso? Mai confuso il Telegatto del ’92 con una nuova serie? Quando arrivano le pubblicità delle poltrone col rialzo automatico… ci clicca? E Mentana, si sente il suo toy boy?”.

Fiorello dichiara di essere indagato

Ma l'apertura della puntata del 21 maggio è all'insegna di una dichiarazione molto forte. Fiorello è indagato (ovviamente è tutto un bluff). "Sì, sono indagato, anche se ancora nulla di ufficiale. È la prima volta nella mia vita, ma devo dire che è una bella sensazione, ti senti importante! Adesso posso finalmente usare tutte quelle frasi da indagato: ‘ho agito sempre nel rispetto della legge’, ‘sono sereno’, ‘confido nella magistratura’… E sia chiaro: io non ho nulla contro la Liguria, ho anche un amico che ha condotto Sanremo da lì!”.

Fiorello, i fan lo adorano

Inutile dire che il ritorno di Fiorello, accompagnato da Biggio, è stato salutato con grande entusiasmo dal pubblico che non fa mancare il suo calore allo showman sui social, commentando tutti i divertentissimi video postati sui social.

Qualcuno scrive: "Mancavi 🥹 bentornato! ♥️"; "Fioreee sei UNICOOOO!!!!😍❤️"; "N 1 ❤️ Bigio anche grande❤️"; "Genio assoluto......quanto ti abbiamo aspettato". E ancora non manca la richiesta di vederlo di nuovo in tv, il riferimento ovviamente è a Viva Rai2: "Ci manchi, torna nel glass!!!!!❤️❤️".