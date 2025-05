Fiorello a La Pennicanza avverte Emmanuel Macron: “Giorgia non è come Brigitte”

Nella puntata di Radio2 Radio Show – La Pennicanza del 29 maggio Fiorello lancia un avvertimento a Emmanuel Macron, dopo che il Presidente francese è stato schiaffeggiato in mondo visione da sua moglie Brigitte.

Fiorello, l’avvertimento a Macron

Fiorello e Biggio continuano a mietere successo con il programma La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2 dalle 13.45, da lunedì al venerdì. I due non risparmiano nessuno con la loro ironia. Se Stefano De Martino e Amadeus sono i protagonisti preferiti della satira sullo spettacolo e in particolare sulla Rai, non mancano i riferimenti alla politica, italiana e internazionale.

Così, qualche giorno fa Emmanuel e Brigitte Macron hanno fatto notizia per un battibecco mentre si trovavano sull’aereo che li ha portati in viaggio di Stato in Vietnam. In un video infatti si vede la Première Dame mentre mette le mani in faccia alla sua dolce metà.

L’Eliseo aveva minimizzato dicendo che si trattava di “complicità di coppia” e per rimediare alla figura, Brigitte ed Emmanuel continuano a mostrarsi in pubblico mano nella mano. Specialmente durante il viaggio in Indonesia, tra il 28 e il 29 maggio, dove hanno fatto di tutto per dimostrare che vanno d’accordo, esternando gesti d’affetto, abbracci, sorrisi.

Fonte: Ansa

Ma a Fiorello nulla sfugge e così alla Pennicanza lancia un avvertimento al Presidente francese, riferendosi al prossimo incontro tra Macron e Giorgia Meloni: “Occhio Macron, che lei non è Brigitte — è Giorgia! Lei è della Garbatella, attento a come te movi: altro che buffetto… lei parte de capoccia!”.

Si passa poi al Vaticano: “Papa Leone vuole andare al Giro d’Italia! Dopo Sinner e i calciatori del Napoli, adesso anche il ciclismo? Vuoi vedere che si candida a sostituire Malagò al CONI? Finirà pure ai Summer Hits, canterà dopo Tony Effe… lo chiameranno Papa L!”.

Tra i bersagli dell’umorismo pungente di Fiorello, anche Donald Trump: “I dazi sono stati bocciati e lui? ‘Ricorrerò al Tar del Lazio!’…”. E su Elon Musk: “Pare abbia litigato con Trump! Ha detto: ‘Non posso lavorare con miliardari egocentrici e squilibrati’…”. Spazio anche al matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: “Ha bloccato mezza laguna. Gli anelli li porterà il fattorino Amazon… John Elkann! Le bomboniere? Saranno carte di credito”. L’ironia di Fiorello prosegue: “Tra l’altro, mi ha sentito cantare in radio e mi ha chiesto di farlo anche al suo matrimonio! Vuole inoltre che conduca anche gli ‘Amazon Summer Hits’, gli ospiti lì arriveranno direttamente nei pacchi!”.

I fan di Fiorello e Biggio sono in delirio. Su Instagram è una pioggia di applausi e faccette che ridono e poi i complimenti non si sprecano.

Fiorello, anticipazioni La Pennicanza: puntata di oggi 30 maggio

Radio2 Radio Show. La pennicanza è in diretta radiofonica su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.45 alle 14.30, anche in visual sul canale 202 del Digitale terrestre e in diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. In onda anche la mattina successiva al giorno della puntata su Rai Radio2, dalle ore 7.00 alle ore 7.30 (orario prime time radiofonico) con una versione ridotta con “Il meglio di” intitolata “La sveglianza”. Inoltre, sono disponibili su RaiPlay tutte le puntate on demand. I social di @rairadio2 seguono infine lo show e il backstage del programma.

Rai Radio 2 su Instagram anticipa la puntata di oggi 30 maggio, pubblicando su Instagram una foto di Fiorello con la tuta da astronauta, mentre fluttua nello spazio.