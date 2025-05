Fiorello, Affari tuoi nel mirino: “Lei si fida del pacco del Lazio?”

Fiorello a "La Pennicanza" punzecchia Stefano De Martino con "Mi fido del pacco". I fan sono in visibilio: "Sei il numero uno da anni"

Fiorello, numero uno, con una nuova puntata de Radio2 Radio Show – La Pennicanza, che conduce su Rai Radio 2 con Fabrizio Biggio. Da Affari tuoi a Giorgia Meloni, c’è spazio per tutto e tutti nel programma radiofonico più divertente e pungente del momento.

Fiorello, il nuovo episodio di “Mi fido del pacco” alla Pennicanza

L’allusione a Stefano De Martino e al suo programma, Affari tuoi, che ha avuto una stagione strabiliante in fatto di ascolti, è ormai un appuntamento fisso della Pennicanza. Fiorello gli ha proprio dedicato una rubrica dal titolo, Mi fido del pacco. D’altro canto, non poteva mancare vista l’amicizia con Amadeus.

Arriva la telefonata (finta) di Simone Fornarelli da Udine, triste e sconsolato. Fiorello lo incalza: “Le abbiamo assegnato noi il pacco ed è quello del Lazio”. Dall’altra parte, la risposta sconsolata: “Nooo, non c’è niente nel pacco del Lazio”, “Ma che ne sa!?”, si difende Fiorello e prosegue: “Lei si fida del pacco?“. E l’altro: “Sì, ma non del Lazio. A me piace l’Umbria”.

I fan di Biggio e Fiorello sono in lacrime dalle risate e commentano su Instagram: “Siete troppo forti! Il buonumore è l’ingrediente principale che sapete fornire a noi ascoltatori! Grazie, grazie e ancora grazie ❤️”. E poi tantissimi complimenti per Biggio “fuoriclasse”.

Fiorello fa cantare 50 special a Riccardo Cocciante

Fiorello regala anche una chicca inedita, la versione di 5o special, come l’avrebbe cantata Riccardo Cocciante. E questo è il risultato: “Riccardo Fiorello, tu sei special! Ma chi disegna i Vostri cartoons? Bravissimo/i anche lui/loro”; “Ma come faccio a non amarlo??❤️ Quando faceva il gobbo mi faceva morire😂. “Fiore ti vogliamo tutti bene da 30 anni. Sei il numero uno 😂😂”.

Fiorello tra PD, Meloni ed Elon Musk alla Pennicanza

La puntata del 28 maggio si è aperta infatti con la satira politica: “Evviva il PD, ora dobbiamo schierarci con chi vince! La Meloni è furiosa: pare abbia iscritto la figlia Ginevra ad atletica leggera. Farà lancio del martello! Dicono che non riescono a trovare un sindaco adatto… propongo di fare ‘Fratelli d’Italia’s Got Talent’!”. Restando sull’attualità, Fiorello commenta il recente blocco dei treni: “Ferrovie in tilt, due ore di ritardo sulla Milano-Bologna… Hanno provato a chiamare Salvini, ha risposto: ‘Mi spiace, ero a pilates’!”.

C’è spazio anche per Elon Musk: “Altro razzo fallito e miliardi in fumo. Elon, vai a Napoli e chiedi come si fa. Tifosi napoletani, fate consulenza!”, ironizza Fiorello. E parlando di futuro, si sdrammatizza anche sul tema del cambiamento climatico: “Dal 2025 al 2029 si salirà di altri 1,5 gradi… si scioglierà tutto! Anche i Maneskin! Uno è già andato, ora si scioglieranno anche gli altri tre. L’unico che resterà forse sarà Ethan, che non se ne accorgerà nemmeno…”.