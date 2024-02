Fonte: IPA Mary di Danimarca e il Re Federico X

Non si placano le polemiche intorno a Federico, Re e marito di Mary di Danimarca che, a poco più di un mese dall’Incoronazione attira ancora su di sé l’attenzione dei danesi. Pare infatti che, invece di occuparsi delle sue nuove incombenze da Sovrano, abbia trascorso una lunga vacanza sulla neve insieme alla moglie e ai quattro figli. Dopo poche settimane di riposo, quindi, tocca ancora alla Regina Margrethe II tenere le redini della Monarchia. Lei assicura la reggenza mentre il figlio si gode le vacanze presso lo chalet svizzero Verbier.

Le vacanze che non sono piaciute ai danesi

L’insider Reale Lars Hovbakke Sørensen ha espresso il suo stupore, misto a disappunto, sulle colonne del quotidiano Se og Hør: “È un po’ insolito. Non esiste alcun precedente di un Re che vada in vacanza sulla neve meno di un mese dopo essere salito al trono”. Sembra così che il nuovo Sovrano abbia ignorato l’agenda Reale, ma già nel 2020 il lussuoso chalet svizzero era sulla bocca di tutti. La coppia, allora erede al Trono, aveva acquistato la proprietà nel 2008 per la cifra di 1,5 milioni di euro. Il comprensorio sciistico delle 4 Valli, dove si trova lo chalet, è inoltre molto popolare tra le star come Diana Ross, Marthe Keller e il Principe Andrea.

Il malcontento dei sudditi si aggiunge allo scandalo di fine 2023, generato da alcune foto dell’allora Principe con una donna che non era sua moglie. Federico era stato visto in compagnia di Genoveva Casanova a Madrid e, subito dopo la pubblicazione delle foto sulla rivista Lecturas, la Corte è corsa ai ripari per evitare le conseguenze della sua condotta di certo poco consona per un Principe del suo rango. Sua moglie, Mary di Danimarca, non l’ha lasciato solo e ha affrontato i momenti di difficoltà con grande coraggio fino al giorno dell’Incoronazione, in cui è apparsa particolarmente serena.

Le polemiche dopo un mese di Regno

L’annuncio della Regina Margrethe II, riservato appositamente all’ultimo dell’anno, è arrivato inaspettato nonostante l’età matura della Sovrana e i recenti problemi di salute che l’avevano costretta a rivedere le sue priorità. L’Incoronazione di Federico X, senza cerimonia quindi nell’ottica della spending review avviata dalla madre, è avvenuta poco dopo, il 14 gennaio, con il Re e la Regina che si sono affacciati dal balcone di Christiansborg per salutare la folla acclamante.

Ed è qui che è stato notato il primo dettaglio del suo look che ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori. Sotto il guanto bianco, infatti, si scorge un braccialetto nero lavorato al macramè. Secondo il quotidiano danese BT, proverebbe dal brand di gioielli danese Shamballa Jewels e, secondo The Jewellery Room costerebbe circa 2500 euro.

Che sia stato un regalo di qualcuno a lui vicino o un omaggio del brand? Né Shamballa Jewels né la Casa Reale hanno voluto rispondere. “Se questo è un braccialetto donato da Shamballa per migliorare la sua immagine, allora ci troviamo in una situazione in cui qualcosa non va“, ha detto al canale Jesper Olsen, presidente dell’organizzazione Transparency International Danmark, al centro informazioni danese DR.