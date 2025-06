Kate Middleton, William la “tradisce” con una star di Hollywood

Kate Middleton messa in disparte, William la sostituisce con un'altra Cate, famosissima star di Hollywood che ha già baciato in pubblico

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton resta a casa, perché William ha deciso di sostituirla con una star di Hollywood al gala di settimana prossima. La Principessa del Galles tradita dal marito, perché così vuole il protocollo. Ma questa volta non si tratta di affari di cuore.

Kate Middleton separata da William

Dopo l’ennesima pausa, Kate Middleton è finalmente tornata in pubblico. Lo ha fatto da sola, presentandosi nel nuovo V&A East Storehouse, un distaccamento del Victoria & Albert Museum. La Principessa del Galles ha incantato tutti, indossando un tailleur di Alexander McQueen e i tacchi alti, sebbene sconsigliati dal museo.

Poi la ritroveremo con William e i tre figli al Trooping the Colour, il compleanno pubblico di Re Carlo, il prossimo 14 giugno. Ma successivamente le strade di Kate e del marito si separeranno nuovamente, perché entrambi parteciperanno separatamente agli eventi di settimana prossima.

Kate Middleton sostituita da William

Il Principe del Galles ha in programma un breve viaggio Norwich per un finalista dell’Earthshot Priz. Ma Kate non sarà con lui. William infatti la sostituita con un’altra Cate, con la C, che è una delle star più apprezzate al mondo, si tratta di Cate Blanchett.

Fonte: Getty Images

L’attrice ha preso il posto della Principessa del Galles accanto a William, perché anche lei fa parte del Consiglio dell’Earthshot Priz.

William e l’altra Cate visiteranno insieme Colorifix, un’azienda biotecnologica con sede nel Regno Unito, che crea tinture sostenibili per l’abbigliamento. La società era stata candidata come finalista nella categoria “Build a Waste Free World” nel 2023, perché utilizza il sequenziamento del DNA e i colori naturali per creare tinture sostenibili che riducono l’uso di acqua e sostanze chimiche nocive da parte dell’industria della moda.

Così, il Principe e la Blanchett sono stati invitati insieme a scoprire le procedure all’avanguardia e green utilizzate dall’azienda, per rispettare il più possibile l’ambiente.

Cate Blanchett e William, amici di lunga data

Non è la prima volta che Cate e William si ritrovano insieme, senza Lady Middleton. La star e il Principe si conoscono da parecchio tempo, almeno dal 2014. E ogni volta che si rivedono la confidenza è sempre più grande.

Fonte: Getty Images

A febbraio 2024 erano seduti l’uno accanto all’altra ai Bafta, William è presidente dell’evento. In quell’occasione si sono salutati calorosamente, scambiandosi affettuosi baci sulla guancia, mentre prima di allora si erano limitati a cordiali strette di mano.

D’altro canto, quello era per il Principe del Galles un momento molto difficile. Infatti, Kate aveva appena cominciato le cure contro il cancro.

Sicuramente l’incontro di settimana prossima tra Will e Cate sarà più sereno. Ma intanto Lady Middleton è stata messa in disparte. Anche se questo è un “triangolo” completamente diverso rispetto a quello che si era creato tra William, Kate e Rose Hanbury, la presunta amante del Principe.