Kate Middleton ricompare a sorpresa tra gli scout. Il dettaglio nascosto nelle foto

Kate Middleton ricompare a sorpresa per una gita nei boschi con gli scout: berretto da fornaio, scarponi e un dettaglio mancante nel suo look

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha sorpreso tutti, interrompendo le sue vacanze di Pasqua per una visita molto speciale tra gli scout. La Principessa del Galles è riuscita a tenere segreta questa uscita che ha condiviso solo successivamente con due video sul suo profilo Instagram dove sono stati notati alcuni dettagli significativi del suo look e non solo.

Kate Middleton, il viaggio segreto nel Lake District: un tuffo nel passato

Kate Middleton si è recata in segreto nel Lake District, lo scorso mese, per incontrare gli scout che hanno conseguito il distintivo di naturalista. In quanto co-presidente degli Scout, ha incontrato il capo scout Dwayne Fields vicino alle rive del lago Windermere, dove hanno trascorso del tempo con un gruppo di ragazzi tra i 10 e i 15 anni coi quali ha svolto una serie di attività all’aria aperta, tra la natura.

Fonte: IPA

Il viaggio nel Lake District è stato per la Principessa del Galles un ritorno al passato. Infatti, da bambina trascorreva le sue vacanze in quella regione. E non è un caso che abbia deciso di ritrovarsi proprio lì per celebrare la natura come luogo fondamentale per rigenerarsi e stare bene.

Già nel 2019 aveva visitato quella zona con William, dove aveva ricordato quanto adorava fare sport in quei luoghi, molto amati anche dai suoi tre figli che adorano passeggiare tra le colline. Da sempre sostenitrice delle attività all’aria aperta, il contatto con la natura ha assunto per Kate un significato più profondo durante il suo trattamento contro il cancro.

Kate Middleton si diverte con gli scout

Nei video che ha condiviso, si vede Lady Middleton intenta a partecipare a una serie di attività con gli scout. La Principessa del Galles consulta una mappa del territorio con loro, appoggiandosi sul prato e poi passeggiano nel bosco. Infine, si godono una meritata pausa dove i ragazzi mangiano un gelato, mentre Kate si concede solo un bicchiere d’acqua.

A commento della clip, scrive Kate: “Trascorrere del tempo nella natura offre un senso di equilibrio e di appartenenza. Per i giovani, l’accesso alla natura è fondamentale per sviluppare fiducia in se stessi, sviluppare competenze di vita e una visione più ampia”.

Kate Middleton, berretto da fornaio, scarponi e niente anello di fidanzamento

Per la passeggiata nel bosco, Kate ha optato per un look casual che ha previsto un maglione color caramello intrecciato a collo alto, jeans skinny marroni, scarponcini stringati, giubbotto impermeabile e un berretto di lana con visiera, definito “da fornaio”.

Fonte: IPA

Un dettaglio che non è passato inosservato, riguarda l’anello di fidanzamento. Ancora una volta la Principessa ha preferito lasciare a casa l’anello con zaffiro e diamanti, indossando solo la fede dell’eternità. Una scelta coerente con la linea dello scorso anno, quando, nei video in cui comunicava le sue condizioni di salute, indossava solo l’anello con brillanti che le è stato regalato da William.