Charlene di Monaco, uno schianto con la camicia-gioiello di Dior

Fonte: IPA Charlene di Monaco, sobria ed elegante. Ma il Gala è di Charlotte Casiraghi

Charlene di Monaco è stanca di essere quella che si pettina e si veste in modo strano e soprattutto è stanca di essere messa in ombra dalle sue nipoti fashion. Così, alla World Rugby Awards ceremony indossa un magnifico completo da sera, camicia bianca e gonna nera, firmato Dior, sfidando apertamente Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, che è brand ambassador della Maison.

Charlene di Monaco veste Dior

Dopo aver sfoggiato un look sacerdotale con un lunghissimo soprabito bianco di Akris e dopo l’imponente abito da sera blu di Terece Bray con cui ha deliziato agli eventi dedicati alla Festa nazionale di Montecarlo, Charlene di Monaco ha lasciato senza fiato presentandosi alla cerimonia dei World Rugby Awards 2022.

La Principessa ha accompagnato suo marito Alberto di Monaco, sfoggiando un look da sera molto classico ma di grande effetto. Ha scelto infatti una camicia bianca con bottoni-gioiello in oro che ha abbinato a un’ampia gonna in raso di seta nero, con orlo asimmetrico, effetto strascico. Ai piedi ha calzato delle slingback in satin a punta con cinturino alla caviglia e tacco sottile. L’intero outfit, scarpe comprese, è firmato Dior. Charlene si affida quindi a una griffe francese per il suo completo di gala e non sbaglia. La Principessa ha impreziosito l’ensemble con dei classici orecchini in diamanti e perla rotonda.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco scivola sul rossetto

Se proprio vogliamo trovare un difetto al suo look, questo è lipgloss color carne che crea un effetto pallido anziché luminoso. Decisamente a Charlene di Monaco stanno meglio i rossetti dai colori accessi, il rosso su tutto. Ma il giudizio sul suo outfit è più che positivo. Il grande classico Dior è sempre una garanzia ed è superlativo anche su di lei. Qualche anno fa un outfit molto simile era stato presentato con successo da Meghan Markle.

Charlene di Monaco sfida Beatrice Borromeo

Ma la scelta di Dior da parte di Charlene forse non dipende solo da questioni estetiche. Infatti, sembra una sfida che la Principessa ha lanciato a Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi e quindi nipote acquisita dell’ex nuotatrice. La Borromeo è una delle donne più eleganti del pianeta e per Dior è brand ambassador. Così, come Charlotte Casiraghi veste solo Chanel, lei veste solo Dior. E alla Festa nazionale di Montecarlo lo scorso 19 novembre è stata probabilmente la più elegante.

Fonte: Getty Images

Beatrice Borromeo ha indossato prima un magnifico tailleur rosso fuoco, composto da giacca e gonna longuette, dall’atmosfera vintage. E per la serata di gala invece si è presentata con un lungo abito in stoffa leggere dorata, abbinandolo a un cerchietto largo metallizzato.

Charlene di Monaco, che del brand francese ha indossato per la Festa nazionale le scarpe, di solito predilige altre firme. Tra le più tradizionali c’è Louis Vuitton, alla cui sfilata ha assistito durante l’ultima Paris Fashion Week. Ma generalmente la Principessa ama griffe più particolari. Ultimamente la sua preferita è Akris che la vestita in quasi tutte le uscite ufficiali di quest’autunno. Lo stile della moglie di Alberto è molto personale, anche se a volte l’originalità non sempre paga. La scelta di un completo più tradizionale come quello di Dior è stata decisamente azzeccata: da copiare.