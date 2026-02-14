Kate Middleton, chi è Abeer Al Akel: la donna che William ha incontrato nel deserto

Mentre Kate Middleton era impegnata a casa, il Principe William ha incontrato Abeer, una delle donne più potenti e affascinanti dell'Arabia Saudita

Kate Middleton era assente quando William, in viaggio ufficiale in Arabia Saudita, ha incontrato nel deserto Abeer Al Akel, una donna molto potente e di grande fascino.

Kate Middleton a casa, William nel deserto

Come è noto, Kate Middleton non ha accompagnato William nel suo viaggio di tre giorni in Arabia Saudita. La presenza della Principessa del Galles non era necessaria, anche se la sua assenza ha deluso qualche persona come testimoniato dalla domanda impertinente che è stata rivolta a suo marito.

In molti si sono chiesti perché Kate non sia andata con lui. Ma il motivo è stato chiaro. La Principessa, non solo non voleva lasciare troppo a lungo i tre figli, George, Charlotte e Louis, ma aveva degli impegni di lavoro. Infatti, ha visitato la Castle Hill Academy a New Addington, dove si è divertita a intrattenersi con un gruppo di bambini. E dove ha sfoggiato un nuovo stile preppy con una camicia azzurra che è diventata il must have del 2026, tanto che nelle stesse ore anche Letizia di Spagna si è presentata con lo stesso capo all’udienza di Palazzo.

Nel frattempo, suo marito aveva una fitta agenda di impegni in Arabia Saudita, tra cui una visita ad AlUla, una città-oasi nella Riserva Naturale di Sharaan in cui si trova il sito archeologico di Hegra, patrimonio mondiale dell’UNESCO, famoso per le sue antiche tombe nabatee sperdute in valli incontaminate dove la flora e la fauna sono protette.

Kate Middleton, l’incontro tra William e Abeer Al Akel

Qui William, che è molto impegnato nella salvaguardia del pianeta promuovendo iniziati e lo speciale riconoscimento Earthshot Prize, ha incontrato i ranger che si occupano della conservazione della fauna selvatica e del paesaggio della zona. Il Principe ha personalmente piantato un albero nella riserva.

Poi nella città di AlUla è stato accompagnato in un edificio che porta il suo nome: Prince of Wales House. È lì che ha sede il nuovo spazio culturale del Regno Unito.

È in questa occasione che il marito di Kate ha incontrato Abeer Al Akel, una delle donne più influenti del settore e decisamente molto affascinante. Proprio come la Principessa saudita Ameera, amica dei William e consorte.

Kate Middleton, chi è Abeer Al Akel

Abeer Al Akel è stata nominata lo scorso marzo amministratore delegato della Commissione Reale per AlUla. È entrata a far parte della commissione nel 2017 e ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali di alto livello, tra cui Direttore del Dipartimento di Fornitura Strategica, Direttore del Dipartimento dei Sistemi Informativi e ha supervisionato diversi progetti chiave che hanno contribuito a mantenere e trasformare il sito in Patrimonio dell’UNESCO.

Nel 2024 Abeer è entrata nella classifica di Forbes relativa ai leader del settore viaggi e turismo e occupa nella lista la 57esima posizione.

Abeer si è presentata da William con un lungo abito nero e il velo dal quale spuntavano i lunghi capelli ondulati. L’amministratore delegato ha accompagnato il Principe nella visita di AlUla, illustrandogli gli aspetti più importanti.