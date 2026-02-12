Kate Middleton, la domanda indiscreta su di lei che hanno fatto a William

Kate Middleton non ha accompagnato William in Arabia Saudita e lui si è sentito rivolgere una domanda impertinente sulla Principessa

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non ha accompagnato William nel suo viaggio in Arabia Saudita. La sua assenza però si è fatta sentire, tanto che è stata rivolta al Principe del Galles una domanda indiscreta su sua moglie.

Kate Middleton, perché non è andata in Arabia Saudita

Come è noto, William è stato impegnato in un breve viaggio ufficiale in Arabia Saudita. Una visita ufficiale molto delicata per rafforzare i legami con quel Paese. Di solito, in questi tour il Principe del Galles è accompagnato da sua moglie Kate Middleton. Ma non questa volta.

Il motivo è semplice: Kate è rimasta a casa a badare ai tre figli, George, Charlotte e Louis. I bambini stanno andando a scuola e la Principessa del Galles vuole seguirli personalmente. Quindi, si allontana da loro solo se è strettamente necessario. Lei e William avevano stabilito già dalla nascita del primogenito, George, questa regola, perché non volevano affidare l’educazione dei loro bambini esclusivamente alle tate.

Dopo la malattia della Principessa, questa norma è seguita ancora più strettamente. Infatti, il cancro ha cambiato le priorità e Will e Kate hanno deciso che la famiglia viene prima di tutto, anche della Corona.

Kate Middleton, le fan in Arabia Saudita

Tra l’altro, la Monarchia sta vivendo un periodo di profonda crisi a causa dello scandalo provocato da Andrea. Re Carlo ha dichiarato che agevolerà le indagini di polizia e accetterà di essere interrogato se necessario. Mentre Kate e William hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale per prendere le distanze dall’ex Duca di York.

Per cui, è stato un bene che Lady Middleton restasse a casa mentre William si trovava all’estero per qualche giorno.

Certo, l’assenza di Kate in Arabia Saudita si è fatta sentire. Lì, i Principi hanno molti conoscenti, tra cui la Principessa Ameera, che è la copia di Lady Middleton. Ma anche la gente comune sperava di vedere la Principessa del Galles. Pare che la moglie di William abbia molte fan lì. D’altro canto, è una delle donne più ammirate al mondo.

Kate Middleton, la domanda impertinente per William

Insomma, Kate è molto amata e in molti preferirebbero incontrare lei piuttosto che William, anche se è quest’ultimo l’erede al trono e lei solo la consorte.

Sta di fatto che durante il suo soggiorno in Arabia Saudita, il Principe del Galles si è sentito rivolgere una domanda impertinente, secondo il protocollo di Corte. Will stava parlando con un gruppo di giovani calciatrici con cui ha scambiato qualche tiro. Una di queste ragazze gli ha chiesto: “La Principessa Kate è venuta con te?” E lui ha risposto: “No, purtroppo non è qui, no”.

William è passato oltre senza aggiungere altro su sua moglie. Ma sicuramente gli ha fatto piacere sapere che Kate è così amata anche all’estero, differentemente da sua padre Carlo che non sopportava di essere messo in ombra da sua moglie Diana.

Alla fine degli allenamenti William non ha parlato di Kate, ma ha fatto cenno ai suoi bambini: “Sarebbero felicissimi di stare qui. Mostrereste loro come si gioca a calcio. I miei figli adorano il calcio, ma voi siete di un altro livello”.