Kate Middleton sorprende sui social: il nuovo gesto insieme a William che incuriosisce tutti

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è da sempre un’icona di eleganza e stile, un punto di riferimento per moltissime donne in tutto il mondo. Di recente, però, ha sorpreso tutti con un gesto che, seppur sottile, ha catturato l’attenzione dei fan e degli osservatori della corona. In occasione del Remembrance Sunday, evento solenne che si tiene ogni anno nel Regno Unito per onorare i caduti in guerra, Kate e il Principe William hanno effettuato un cambiamento nei loro profili social, un gesto rispettoso e significativo che ha subito fatto il giro del web.

Il tributo digitale di Kate e William

I profili ufficiali su Instagram e X (ex Twitter) del Principe e della Principessa del Galles hanno subito una piccola, ma profonda trasformazione.

Da alcuni giorni, infatti, le foto di profilo e di copertina dei loro account social mostrano immagini scelte appositamente per onorare il Remembrance Day. La foto di profilo, infatti, è un’immagine della coppia scattata durante l’ultimo Festival of Remembrance del 2023 alla Royal Albert Hall, a Londra, dove Kate e William erano presenti, come da tradizione della Famiglia Reale. In questa occasione, entrambi indossavano eleganti abiti scuri, simbolo di rispetto, con l’iconico papavero rosso, il poppy, appuntato sugli abiti.

Il poppy è un simbolo molto amato in Gran Bretagna e nei paesi del Commonwealth, utilizzato dal 1921 per commemorare i militari caduti. Ogni anno, in novembre, i membri della Famiglia Reale sfoggiano il papavero nei loro look, durante eventi ufficiali e commemorativi.

Quest’anno, oltre al papavero sugli abiti, hanno deciso di omaggiare i caduti anche digitalmente, attraverso questa scelta di immagini per i loro profili social. Nella foto di copertina su X, per esempio, compare un campo di papaveri di ceramica, un riferimento alla celebre installazione della Torre di Londra che rappresenta le vittime britanniche della Prima Guerra Mondiale.

Il tributo della Principessa Kate è ancora una volta significativo poiché il simbolo dei tre papaveri che indossa rappresenta un ricordo personale: simboleggiano infatti i tre fratelli della sua bisnonna, tutti morti durante la Prima guerra mondiale. Assistere alla cerimonia dall’alto, dal balcone del Foreign, Commonwealth and Development Office, ha lasciato trasparire tutta la sofferenza che la futura Regina d’Inghilterra ha provato in questi lunghi mesi in cui dolore e incertezza hanno fatto parte della sua vita.

Fonte: IPA

Un tocco personale per un tributo solenne

Non è la prima volta che Kate Middleton e il Principe William modificano i loro profili social in occasione di questo evento annuale, creando così una sorta di tradizione digitale che coinvolge e sensibilizza i loro follower.

La scelta delle immagini appare non solo rispettosa, ma anche molto personale: l’idea di aggiornare i propri profili con queste foto dà un senso di vicinanza e partecipazione ai cittadini britannici, e sottolinea l’importanza di preservare la memoria storica. È un tributo semplice ma carico di significato, che ha colpito particolarmente il pubblico femminile, sempre attento alla sensibilità di Kate.

Oltre all’aspetto commemorativo, l’attenzione è stata attratta anche dal look impeccabile della Principessa durante gli eventi. Per la giornata di Remembrance Sunday, Kate ha indossato un cappotto nero con bottoni, abbinato a un cappello nero con rete, un classico elemento dello stile britannico, che le conferisce un’aura di raffinata sobrietà. Accanto a lei, il Principe William è apparso altrettanto impeccabile, mostrando il suo stile sobrio ma elegante, perfettamente in linea con l’atmosfera solenne.

Il look della Middleton, curato in ogni minima parte, ha incluso anche un paio di orecchini dal valore simbolico: si tratta dei pendenti a goccia di perle e diamanti ricevuti dalla Collingwood Jewellers come regalo di nozze, che ha abbinato a un’elegante collana di Monica Vinader da 154 euro. Basta tornare indietro nel tempo per ammirarli sul bel volto di Diana, che li ha indossati per la prima volta proprio nel giorno del suo Royal Wedding, ma non solo.