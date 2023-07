Principe George, un destino rivoluzionario: primo Re a rompere la tradizione

Fonte: IPA Addio al servizio militare per il principe George: sarà il primo Re a evitarlo

Il principe George avrà ormai imparato che quando si è membri della Famiglia Reale, ma soprattutto secondo in linea per il trono, non è mai troppo tardi per parlare del proprio futuro. Per la maggior parte questo sembra già essere delineato ma se c’è una cosa che gli ultimi 30 e più anni della storia del Regno britannico hanno insegnato, è che ci si può attendere di tutto.

Ci si attende, dunque, che anche il giovanissimo George, di appena 10 anni, lasci il proprio segno, andando a strappare un brandello di protocollo. Quanto ipotizzato in merito non è cosa da poco, anzi, considerando come un giorno potrà diventare il primo Re in assoluto ad aver fatto una scelta di questo tipo.

La rivoluzione di George

Il mondo dei tabloid britannici ha lanciato una nuova notizia di grande impatto a tema Famiglia Reale. Stavolta il protagonista è il principe George che, contravvenendo a una tradizione secolare, potrebbe non cimentarsi nella carriera militare prima di ottenere la corona.

A pubblicare l’indiscrezione è il Daily Mail, che sottolinea come non vi sia sostenitore maggiore di questo percorso alternativo di suo padre William. Sia lui che Kate Middleton vorrebbero lasciarlo libero di plasmare il suo destino, per quanto l’albergo genealogico gli consenta.

Non è quindi ufficiale che il principe rinuncerà alla divisa, e quindi al periodo previsto nell’esercito britannico. Ciò che pare avvalorato è il fatto che avrà libera scelta in merito. Un cambio di rotta epocale, considerando il fatto che il Re venga identificato come il Comandante in capo delle forze britanniche. Quando un giorno George salirà su quel trono, quindi, di sicuro più di un tabloid rivangherà questa storia.

Non è però da escludere che il peso della storia possa spingerlo a seguire le orme dei suoi illustri predecessori. Restando in “tempi recenti”, infatti, suo padre William, suo zio Harry, suo nonno il Re Carlo e i suoi bisnonni, la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo hanno servito nell’esercito.

La rivelazione di un amico di William

Un argomento alquanto caldo, nonostante il piccolo George abbia solo 10 anni, come detto. Un caro amico di vecchia data di William si è espresso in merito, avvalorando l’ipotesi di un cambio di rotta rispetto alla tradizione.

Questa condotta più moderna non riguarderebbe soltanto lui, destinato a indossare la corona. Sarà questo l’atteggiamento di William e Kate in relazione a tutti i loro figli. Lo stesso varrà, dunque, per Charlotte e Louis.

Ecco una frase molto indicativa da parte di questa particolare fonte: “Charlotte potrebbe diventare una dottoressa, ad esempio. Non vedo perché no. È di certo una situazione più leggera rispetto a quanto William e Harry erano ragazzi”.

Non manca però chi storce il naso, com’è ovvio aspettarsi. In merito si è espresso lo storico Hugo Vickers, felice del fatto che la Famiglia Reale guardi al futuro e si dimostri al passo con i tempi. Ciò a patto di non gettare di colpo tutte le tradizioni dalla finestra.

Il servizio militare, spiega, ha un valore molto rilevante per i reali, e nello specifico per chi è così vicino al trono da essere secondo in linea. Permette infatti di condurre per un po’ una vita normale, senza l’automatico riconoscimento del proprio titolo, che altrove garantisce un certo trattamento. Qualcosa di molto chiaro nell’esperienza di Harry, che ha potuto respirare indossando quella divisa.

Vedremo, dunque, se William e Kate riusciranno a lottare contro il sistema dall’interno. Il loro regno potrebbe segnare una vera svolta, quella tanto agognata da Harry che, disilluso, ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle. Con questo fardello sulle spalle, avendo in parte perso un fratello, il futuro Re potrebbe lavorare sodo per garantire ai suoi piccoli un futuro diverso e più libero.