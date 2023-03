Regina di stile oltre che di Spagna: ancora una volta Letizia Ortiz ha conquistato con un suo look, già visto, ma ancora attuale, e, che ci aspettano in questa primavera. Il, aderente, da abbinare a un top o una blusa, non passa mai di moda, e potete sceglierlo anche in altre sfumature. Intanto, Letizia di Spagna lo ha indossato la terza volta, in occasione di una conferenza sulla salute mentale.