Letizia di Spagna, il look più brutto di sempre. E il libro del cognato la imbarazza

Letizia di Spagna decisamente sbaglia look, ma quando lo fa commette errori difficilmente perdonabili. È il caso dell’outfit indossato per incontrare il Presidente ucraino Zelensky, in visita a Madrid. E non è il suo unico problema. Infatti, il compagno di sua sorella, Robert Gavin Bonnar, ha appena pubblicato un libro che rischia di metterla in seria difficoltà. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, il look più triste di sempre

Letizia di Spagna incontra il Presidente Zelensky nel Palazzo Reale di Madrid e decide di presentarsi con un look da working girl, low cost, che però fa acqua da tutte le parti. La Reina indossa un tailleur pantaloni blu navy, di Massimo Dutti, uno dei brand che spesso sceglie per gli impegni di Corte.

Il completo è perfetto per il tipo di appuntamento, ma non le dona. La giacca a doppiopetto con bottoni scuri, da 149 euro, le fa difetto nell’allacciatura e il volume è troppo ampio, creando un effetto fagotto. Dal blazer spunta il pizzo di un top lingerie blu che ha poco senso, perché di fatto non si vede. A quel punto sarebbe stato meglio renderlo invisibile del tutto.

Letizia di Spagna, le ballerine sbagliatissime

I pantaloni (79.95 euro) sono troppo lunghi per le scarpe ultra flat che ha deciso di indossare. Come è noto, Letizia si è procurata una frattura al piede e da diversi giorni indossa solo scarpe larghe e basse. L’abbiamo vista ultimamente con delle sneaker bianche che erano perfette anche la sera.

Ma la Reina ha deciso di cambiare, optando per un paio di ballerine a papera con cinturino alla caviglia, di Cacles, che ne sviliscono la figura, rendendola quasi tozza. Insomma, un look totalmente da bocciare nel suo insieme anche per la scelta dei colori così scuri e pesanti. Mentre Donna Letizia sta decisamente meglio con tonalità accese, tipo il rosso, o chiare come il rosa o il verde brillante.

Letizia di Spagna, il cognato la mette in imbarazzo

Un periodo difficile per la Regina che, oltre allo scivolone di stile, deve affrontare l’uscita del libro di suo cognato, Robert Gavin Bonnar, compagno di sua sorella Telma Ortiz. Si tratta di un romanzo, quindi niente di compromettente per la Casa Reale, se non fosse che Bonnar lo presenta il prossimo 5 giugno in uno store di Madrid e l’indomani sarà alla Fiera del Libro della capitale spagnola. E qui sta il punto imbarazzante. Infatti, la Fiera del Libro è uno degli eventi preferiti di Letizia che tra l’altro inaugurerà questo venerdì 31 maggio, anche se solitamente nelle altre giornate è solita visitare la sede in privato.

Letizia e Felipe sono a conoscenza del libro di Bonnar, pare che ne abbiano ricevuto una copia a Palazzo e che il Re l’abbia trovata piacevole. Ma pare che la Regina invece sia preoccupata che il libro possa essere utilizzato come arma contro la Casa Reale. Ed è altamente probabile che nel giorno dell’inaugurazione della Fiera del Libro eviterà di visitare lo stand dove si trova il cognato.

Chi è Robert Gavin Bonnar

Robert Gavin Bonnar è un avvocato irlandese, ex marito di Sharon Corr, violinista del gruppo The Coors. Nel 2019 ha ufficializzato la storia d’amore con Telma Ortiz da cui ha avuto un figlio. Non fa vita sociale e non si è mai esposto pubblicamente. Lui e Telma per ora hanno preso parte a un unico evento con la Famiglia Reale.