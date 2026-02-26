Carlo Conti annuncia Sanremo estate: quando sarà e di cosa si tratta

Carlo Conti ha confermato che tornerà presto in televisione Sanremo estate: di cosa si tratta e come sarà lo show

IPA Carlo Conti

Ormai è ufficiale: Sanremo estate si farà. Ad annunciarlo Carlo Conti nel corso della conferenza stampa in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Ma di cosa si tratta e quando sarà?

Sanremo estate: cos’è e quando ci sarà

Sanremo Estate è la versione estiva del Festival di Sanremo. Sino ai primi anni Duemila andava regolarmente in onda con il cast dei cantanti apparsi all’Ariston. A condurla anche Carlo Conti dal 1999 sino al 2001.

“Condurre Sanremo Estate? No. Io farò Sanremo Top il 7 e 14 marzo da Roma e poi stop!”, ha detto, confermando il ritorno del format. Non sappiamo ancora chi condurrà la trasmissione, di certo non sarà in diretta, ma con ogni probabilità le puntate verranno registrate durante la seconda metà di luglio dalla Rai e verranno poi trasmesse in differita.

Sanremo estate potrebbe arrivare in tv in prima serata fra il 16 e il 24 agosto. La sede potrebbe essere, come riporta Repubblica, Pian di Nave, un piazzale sul mare che potrebbe accogliere molti spettatori e le strutture sceniche adatte per un evento come Sanremo estate.

“Stiamo ancora sviluppando il progetto, non conosciamo i dettagli – ha aggiunto Williams Di Liberatore, il direttore intrattenimento Prime Time della Rai -, ma a luglio si farà”.

L’ultimo Festival di Carlo Conti

Carlo Conti ha confermato che non guiderà Sanremo Estate. “Sarò in vacanza”, ha scherzato. Per lui sarebbe anche l’ultimo Festival dopo tante edizioni fortunate. Fra i tanti nomi fatti durante la conferenza stampa anche quello di Gianluca Gazzoli che ha presentato le Nuove Proposte.

“Dove voglio arrivare? Questo palco è il sogno di chiunque, ma c’è ancora tanta strada da fare – ha dichiarato il conduttore -. Penso di essere nel posto giusto per intraprendere nuovi percorsi. Vorrei continuare a unire mondi diversi e arrivare a generazioni diverse: oggi ci sono tanti media ma se hai qualcosa da dire, puoi farlo e continuare a essere te stesso”.

Il conduttore ha commentato anche i dati d’ascolti di questo Sanremo, in calo rispetto allo scorso anno, ma comunque buoni. “Era previsto un calo nella seconda serata, invece siamo cresciuti, non è merito del direttore artistico – ha spiegato -. Abbiamo costruito la seconda con ingredienti diversi rispetto alla prima, abbiamo aumentato la quota varietà ma i fattori che influiscono sono mille: il meteo, la platea, le partite di calcio… L’importante è che siamo cresciuti, continuiamo a pedalare col sorriso sulle labbra”.

Dunque la conduzione di Sanremo Estate resta un mistero. Il programma, in onda ad agosto, potrebbe rappresentare un’interessante banco di prova in vista della prossima edizione del Festival. Il 2027 potrebbe portare tante sorprese nella kermesse e l’arrivo di un conduttore nuovo, per la prima volta alle prese con la manifestazione. Fra i nomi più papabili, oltre a quello di Gianluca Gazzoli, fatto durante la conferenza stampa, anche quello di Stefano De Martino.

Il conduttore, diventato volto di punta della Rai grazie ad Affari Tuoi, potrebbe salire per la prima volta sul palco dell’Ariston come presentatore, portando una ventata di freschezza e tante novità.