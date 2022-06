Matilda De Angelis, la conferma (velata) della storia di Pietro Castellitto

Matilda De Angelis, la sensuale attrice al centro del mistero di “The Undoing-Le verità non dette”

È nato un nuovo amore sul set: stiamo parlando della coppia formata da Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, conosciuti sul set di Rapiniamo il duce, produzione di Netflix con Isabella Ferrari, Filippo Timi e Maccio Capatonda. I due sono stati avvistati qualche settimana fa insieme, ma adesso è arrivata una (velata, per non dire velatissima) conferma da parte dell’attore, che non ha avuto nessuna remora a parlare della collega.

Pietro Castellitto, la confessione su Matilda De Angelis

Galeotto è stato il set Rapiniamo il duce, produzione di Netflix diretta da Renato De Maria, che andrà in onda entro quest’anno sulla piattaforma streaming. Tra una scena e l’altra, una battuta e lo studio di un copione, pare sia nata una tenera amicizia tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, che ben presto si è trasformata in qualcosa di più.

I due erano stati paparazzati insieme solo qualche settimana fa dal settimanale Chi: le foto pubblicate dal giornale diretto da Alfonso Signorini non lasciavano molto spazio ai dubbi, mostrando una coppia già affiatata, con tanto di baci che suggellavano la nascita di questo nuovo amore.

Almeno fino a questo momento però non era arrivata né una conferma né una smentita da parte dei diretti interessati. Ci ha pensato Pietro Castellitto, attore e primogenito di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, a ribadire che qualcosa effettivamente sta nascendo con la collega Matilda.

In una lunga intervista al Corriere della Sera l’attore ha parlato della sua carriera, delle sue ambizioni e anche della sua ultima esperienza con Netflix, dove ha conosciuto la De Angelis. “È una persona con cui si può parlare di tutto“, ha dichiarato ai microfoni del Corriere della Sera. Una conferma (seppur velata) del sentimento che pare tenerli legati già da qualche tempo.

Di certo qualcosa sta bollendo in pentola tra i due attori. E se è troppo presto per parlare d’amore, non possiamo che affermare che “se son rose, fioriranno”!

Matilda De Angelis, le foto con Pietro Castellitto

Matilda De Angelis, dopo la fine della storia d’amore con il rapper Nayt – al secolo William Mezzanotte – aveva dichiarato di essere pronta a innamorarsi di nuovo, ma di un “panettiere”. Non aveva nessuna intenzione di iniziare una storia d’amore con un collega, ma si sa, al cuor non si comanda.

I due sono stati fotografati di recente in atteggiamenti molto affettuosi, sorpresi a chiacchierare fuori dal set e poi avviarsi insieme verso l’abitazione romana dell’attore. Secondo le indiscrezioni rilasciate dal settimanale Chi, sembrerebbe che Matilda e Pietro stessero rientrando da una visita ai genitori di lui, Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, per trascorrere poi qualche ora insieme a pranzo.

Pare che il viaggio potrebbe essersi concluso con una tappa presso i genitori della De Angelis, a Monteverde: sembra che si sia trattato di una domenica di assoluto relax per gli attori, che non hanno certo voglia di nascondersi e vivere questo sentimento alla luce del sole, nonostante in pochi sospettassero di una storia tra di loro.