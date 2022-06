Matilda De Angelis ritrova l’amore al fianco di uno splendido (e famosissimo) figlio d’arte

Matilda De Angelis, la sensuale attrice al centro del mistero di “The Undoing-Le verità non dette”

Non si può scegliere chi amara. Ce lo dimostra bene Matilda De Angelis che, dopo la fine della storia d’amore con Nayt, è stata sorpresa al fianco di uno splendido uomo. Che fa il suo lavoro. E sì, perché l’attrice bolognese aveva dichiarato di essere pronta a innamorarsi di nuovo, ma di un “panettiere”. Allontanarsi dal suo ambiente non è però stato possibile ed è così che ha ceduto al fascino delle emozioni provando a dare una possibilità alla sua vita sentimentale con Pietro Castellitto.

Con lui è di certo inevitabile parlare di lavoro, poiché si sono conosciuti proprio sul set di Rapiniamo il duce, produzione di Netflix con Isabella Ferrari, Filippo Timi e Maccio Capatonda. Le foto, comparse sul settimanale Chi, hanno mostrato una coppia già affiatata, con una sintonia suggellata da un bacio che ha lasciato poco spazio alle interpretazioni.

Matilda De Angelis, è amore con Pietro Castellitto

Secondo le indiscrezioni rilasciate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che i due stessero rientrando da una visita ai genitori di lui – Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini – per poi concedersi un pranzo all’aperto. Il viaggio potrebbe essersi concluso con una tappa presso i genitori di Matilda De Angelis, a Monteverde.

Una domenica di assoluto relax, quindi, per la nuova coppia, che non ha risentito della popolarità e anzi si è divertita a mostrarsi in pubblico nonostante in pochi sospettassero di loro. Lui, reduce da diversi successi tra cui quello di Freaks Out, ha appena esordito come scrittore. Lei, invece, vanta già diversi premi all’attivo – tra cui il David di Donatello per L’incredibile storia dell’Isola della Rose – oltre all’esperienza sul set con Nicole Kidman e Hugh Grant.

Chi è Pietro Castellitto

Pietro Castellitto nasce a Roma il 16 dicembre 1991. Figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, è il maggiore di 4 fratelli. È infatti il primogenito della coppia, che successivamente ha accolto in famiglia Anna, Maria e Cesare. Dopo il diploma al Liceo Classico Santa Giuliana Falconieri di Roma, prosegue gli studi alla Sapienza, conseguendo la laurea in Filosofia.

Fonte: IPA

L’esordio al cinema arriva molto presto. All’età di soli 13 anni, ottiene una parte nel film Non ti muovere, tratto da un noto romanzo della madre, quindi prende parte a La bellezza del somaro nel 2010 e Venuto al mondo nel 2012, ancora ispirato a una delle opere della Mazzantini. Viene quindi notato e scelto da Lucio Pellegrini, che lo vuole per interpretare il ruolo di Marco in È nata una star?.

Del 2018 è invece La profezia dell’armadillo, che gli vale il primo Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento 2019, mentre nel 2020 esordisce come regista e sceneggiatore con I predatori. Ed è grazie a questa pellicola che arrivano il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, un David di Donatello come miglior regista esordiente e una candidatura per la migliore sceneggiatura originale e, infine, un Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. Nel 2021, interpreta Francesco Totti in Speravo de morì prima, miniserie di Sky ed è poi tra i protagonisti di Freaks out di Gabriele Mainetti. Ha esordito come scrittore con Gli iperborei, pubblicando il suo primo romanzo nel 2021.