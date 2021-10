Kate Middleton si trasforma in star. Meghan Markle sparisce ed è colpa sua

Kate Middleton in oro alla première di James Bond: è una visione

Kate Middleton ha letteralmente lasciato senza fiato alla prima di No Time to Die, l’ultimo film della saga di James Bond. La Duchessa di Cambridge si è trasformata in una star. Ed è tutta colpa di Meghan Markle se è avvenuta questa metamorfosi.

Nei primi anni di matrimonio con William, Kate Middleton si è fatta conoscere al mondo come una moglie devota, con un profondo senso del dovere e un grande rispetto per la Monarchia. Ha quasi sempre seguito alla lettera protocollo e tradizioni, anche nei look. Così, ha privilegiato uno stile formale, bon ton, col rischio a volte di sembrare “vintage”.

La sua immagine, per quanto ammirata da tutti, però non si è mai realizzata appieno, come in questi ultimi tre anni. Non a caso, in passato è stata accusata di mancanza di personalità e ha dovuto fare i conti con chi la dipingeva come una donna pigra e senza carattere. Dunque, contrariamente a quanto hanno sostenuto Meghan e Harry, anche Kate Middleton ha incontrato le sue difficoltà a farsi accettare e ha dovuto fronteggiare una parte ostile dei media.

La metamorfosi di Kate

Ma negli ultimi tempi, però, Kate è sbocciata. Ha assunto una posizione sempre più di rilevanza all’interno della Corte e non è più semplicemente la moglie del futuro re d’Inghilterra. È piuttosto una colonna portante della Monarchia e della Famiglia Reale, su cui Elisabetta conta sempre più. Ma anche il rapporto con Carlo è cambiato, come dimostrato dal bacio che si sono scambiati alla prima del film di James Bond.

Parallelamente anche lo stile di Lady Middleton è cambiato, svecchiandosi e acquisendo più carattere e originalità. E in questo deve ringraziare proprio Meghan Markle. Il confronto e la rivalità che si sono sviluppati fin da subito tra le due cognate ha portato la Duchessa di Cambridge a cercare un nuovo modo di esprimersi e di porsi.

Secondo il commentatore reale Dan Wootton: “Quando Kate ha visto come l’atteggiamento ribelle di Meghan destabilizzasse la Monarchia cui ha dedicato la vita, è emersa una determinazione in lei fino a quel momento nascosta”.

Un membro della Famiglia Reale ha dichiarato: “Sapeva che avrebbe dovuto migliorare il suo modo di presentarsi e lo ha fatto. Ora è una rockstar reale, tutto ciò che Meghan avrebbe voluto essere“.

Così, tutte le riviste di moda, da Vogue a Harper’s Bazaar si contendono la Duchessa di Cambridge. Mentre Lady Markle, che avrebbe voluto conquistarsi le copertine patinate è stata messa da parte.

Kate e Meghan a confronto

Wootton ha poi messo a confronto le due uscite, quasi contemporanee dei Cambridge e dei Sussex. Kate ha emozionato e sedotto tutti col suo splendido abito d’oro, firmato Jenny Packham. E poi ha saputo trasformarsi in una perfetta working girl col tailleur pantalone, color ciclamino, indossato l’indomani della prima durante il tour in Irlanda del Nord.

Invece, stando all’esperto, il tour di Meghan e Harry a New York è stato una sorta di flop, una via di mezzo tra le uscite della Kardashian e un viaggio reale in tono minore. Lady Markle naturalmente ha dato il meglio di sé in fatto di look e di gioielli, ma non è bastato a incantare il mondo e a renderla immune da critiche, come l’errore di indossare un cappotto invernale a settembre.