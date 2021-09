Kate Middleton, il bacio a Carlo sul red carpet crea imbarazzo

Non solo Meghan Markle, anche Kate Middleton trasgredisce al protocollo di Corte. Pare che il bacio affettuoso a suo suocero Carlo, scambiato alla première di No Time to Die abbia creato qualche imbarazzo. Almeno secondo gli esperti di linguaggio del corpo.

Kate Middleton e William hanno assistito alla prima dell'ultimo film dedicato a James Bond. Si sono uniti a loro Carlo e Camilla. È raro che le due coppie partecipano al medesimo evento e in quest'ultimo caso si è trattato di una situazione del tutto eccezionale, data l'importanza mediatica della serata.

La Duchessa di Cambridge ha lasciato tutti senza fiato col suo magnifico abito d'oro di Jenny Packham, conquistando persino 007-Daniel Craig che non ha resistito a rivolgerle un complimento (GUARDA LE FOTO).

Il bacio imbarazzante tra Carlo e Kate

Tutti poi hanno notato con quanto affetto Kate si è rivolta al suocero Carlo. I due si sono scambiati un tenero bacio sulla guancia in segno di saluto. Una manifestazione emotiva davvero rara nella Famiglia Reale.

Forse l'ultimo bacio che Lady Middleton ha dato in pubblico risale al 2019, quando nella abbazia di Westminster diede appunto un bacio a Meghan Markle per dimostrare platealmente che tra loro non c'era alcuna divergenza. Un gesto naturalmente studiato a tavolino, come è stato chiaro a tutti, sia per l'eccezionalità del comportamento sia per come sono andate poi le cose.

Il bacio tra Carlo e Kate è invece apparso a tutti come un gesto spontaneo, dettato dalla reciproca simpatia. D'altro canto, questa esibizione di sentimenti è del tutto vietata dal protocollo. O meglio è la Regina Elisabetta che ha sempre imposto la regola non scritta di non mostrare mai le proprie emozioni e di evitare contatti fisici. Motivo per cui Lady Middleton e Will non si tengono mai per mano. Mentre Harry e Meghan creavano scandalo ogni volta che lo facevano.

La verità dell'esperta di linguaggio del corpo

Nonostante quel bacio e quell'abbraccio tra il Principe del Galles e la nuora abbia provocato qualche imbarazzo a Corte, per gli esperti del linguaggio del corpo è segno del loro legame solido. Judi James ha affermato che "Kate è entrata in un nuovo ruolo ed è molto più vicina a Carlo. Pochissime sono le persone che hanno un approccio così confidenziale col Principe".

Confidenza che, stando all'esperta, la moglie di William si sta prendendo sempre di più nei confronti del suocero. D'altro canto, prosegue la James, Carlo mantiene sempre le giuste distanze come si può vedere dal labbro che appena sfiora la guancia di Kate.

Avrebbero concorso a favorire il legame tra Kate e Carlo i recenti avvenimenti che hanno coinvolto la Famiglia Reale. "Carlo ha molto sofferto per la morte di suo padre, il Principe Filippo, ed rimasto ferito dal comportamento di suo figlio Harry". Questa situazione ha accresciuto la fiducia che il Principe del Galles ha verso la nuora che fino a qualche tempo fa aveva un ruolo molto più passivo.