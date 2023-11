Fonte: IPA Kate Middleton, la First Lady Akshata Murty le ruba il look

Kate Middleton è universalmente considerata un’icona di stile, eppure neanche lei è immune alle critiche. Nell’ultimo decennio la Duchessa di Cambridge ha ridefinito lo stile delle donne della Royal Family, anche grazie a scelte etiche e low-cost che l’hanno resa un vero punto di riferimento anche per le donne comuni.

Tuttavia i look della Duchessa di Cambridge sono finiti nel mirino di Carine Roitfield, ex direttrice di Vogue Paris, che le ha suggerito di affidarsi a nuovi brand e stilisti. Ma i fan, ovviamente, hanno subito preso le difese della loro beniamina.

Kate Middleton, le critiche di Carine Roitfield

Kate Middleton ci ha abituti a look ed outfit molto differenti nel corso degli anni, osando perfino con una tuta mimetica. Eppure il suo stile non sembra aver conquistato proprio tutti. Carine Roitfield, direttrice di Vogue Paris dal 2001 al 2011, ha rivolto qualche critica alla Duchessa di Cambridge, rea di non ‘osare abbastanza’. Intervistata dal The Times, l’esperta di stile ha riconosciuto l’evoluzione fashion di Kate nell’ultimo decennio, ma allo stesso tempo le ha indirizzato qualche critica.

Nello specifico per la Roitfield lo stile della Middleton non sarebbe abbastanza ‘Francese’: “Più Saint Laurent, più Chanel, più stilisti francesi” ha spiegato l’esperta. Eppure, nonostante si sia spesso fatta paladina della moda britannica, privilegiando abiti disegnati da Jenny Packham e Alexander McQueen, la consorte del Principe William non ha mai disdegnato i brand francesi per alcune delle sue uscite ufficiali, inclusi Chanel e Balmain, che ha indossato durante il torneo di Wimbledon.

Altra critica mossa a Kate riguarda i colori degli abiti indossati: “Nero. Più nero. Lei lo indossa solo ai funerali. Forse è una regola della Royal Family, ma le farei indossare più nero” ha dichiarato ancora Carine Roitfield. In effetti, secondo l’etichetta reale, il colore nero non deve essere indossato durante gli eventi ufficiali, ma deve essere riservato alle occasioni di lutto.

Lo stile delle altre donne della Royal Family

Carine Roitfield non si è limitata a parlare soltanto di Kate Middleton, ma ha speso qualche parola anche sulle scelte stilistiche di Camilla Parker Bowles: “E’ difficile. Penso che sarebbe più chic in pantaloni piuttosto che in abito lungo perché risulta poco credibile” ha dichiarato l’esperta. Un abito, infatti, deve adattarsi alla personalità di chi lo indossa: “Lei è una donna a cui piace andare a cavallo, passeggiare nella natura. Dei pantaloni sarebbero fantastici” ha concluso l’ex direttrice di Vogue.

Camilla, forse ancor più di Kate Middleton, alterna nel suo guardaroba abiti di stilisti inglesi e provenienti da altri Paesi. Tra i suoi preferiti c’è ad esempio Christian Dior, che ha scelto durante la sua visita a Parigi insieme al marito Carlo. La replica dei fan di Kate Dopo aver letto le parole di Carine Roitfield, i fan di Kate Middleton hanno immediatamente replicato, spiegando come la Duchessa risulti impeccabile in tutte le occasioni, e non venga mai meno alle regole imposte dalle etichette. In quanto alla scelta di non affidarsi spesso agli stilisti francesi molti hanno fatto notare che, in qualità di futura regina di Gran Bretagna, debba anche rappresentare l’industria di moda del suo Paese. E voi, da che parte state?