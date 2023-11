Akshata Murty e Kate Middleton: look a confronto

Akshata Murty e Kate Middleton. Due delle personalità più in vista nel Regno Unito. Eleganti, tenaci e di spicco, non potevano certo mancare ai giorni del Remembrance Day. L'occasione vuole ricordare il giorno in cui nel 1918 ebbe termine il primo conflitto mondiale (11 novembre). Ma negli otto giorni prima l'Inghilterra intera si unisce in intensi momenti commemorativi portando sulle giacche il famoso papavero commemorativo, simbolo dell'evento. Ma se ogni occasione è buona per sfidarsi a colpi di look, la first lady e la Principessa del Galles certo sanno quali carte giocare a loro favore.