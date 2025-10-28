Kate Middleton, la tiara che non veniva indossata da quasi un secolo

Kate Middleton è stata la prima, dopo 90 anni, a indossare la tiara Strathmore Rose. L'ultima che l'aveva sfoggiata è stata la Regina Madre

Getty Images Kate Middleton con la tiara Strathmore Rose nel 2023

Kate Middleton ha avuto il privilegio di indossare la preziosa tiara Strathmore Rose dopo quasi un secolo dall’ultima volta che ornò il capo di una Principessa, poi Regina d’Inghilterra.

Kate Middleton, il privilegio della tiara Strathmore Rose

In attesa di vedere Kate Middleton sfoggiare un diadema durante il prossimo banchetto di Stato che si terrà ai primi di dicembre a Windsor in onore del Presidente tedesco, sono emerse diverse ipotesi su quale gioiello sceglierà per la serata di gala.

Di solito Kate indossa la tiara Lover’s Knot, appartenuta a Lady Diana. Ma ha avuto anche il grande privilegio di avere in prestito la Strathmore Rose.

La Principessa del Galles la indossò per la prima e ultima volta nel novembre 2023 durante il banchetto di Stato a Buckingham Palace in onore del Presidente della Corea del Sud.

La sua scelta fece molto scalpore per due motivi. Era la prima volta che la tiara veniva utilizzata da quasi un secolo, erano passati precisamente 90 anni. E in secondo luogo, Kate era la seconda persona che la indossava in assoluto, dopo la sua prima proprietaria, ossia Elisabetta, la Regina Madre.

Kate Middleton, la storia della Strathmore Rose

La tiara Strathmore Rose è caratterizzata da cinque rose di diamanti disposte su una fascia floreale e originariamente, come detto, apparteneva alla moglie di Giorgio VI e madre di Elisabetta II. La ricevette come regalo di nozze da parte di suo padre, il conte di Strathmore e Kinghorne, quando si sposò nel 1923 con il futuro Re.

La Regina Madre Elisabetta la indossò per una serie di ritratti con suo marito, che passarono alla storia. Ma dagli anni Trenta non la portò più. Sua figlia Elisabetta II non la mise mai durante tutto il suo lungo regno, né la prestò a sua figlia Anna. Non è noto il motivo per cui la defunta Sovrana non la portò mai, forse per rispetto di sua madre che morì nel 2002, quando ormai Elisabetta era regina da cinquant’anni e agli eventi ufficiali indossava ben altre Corone.

Getty Images

Nemmeno Diana, quando era sposata con Carlo, ebbe l’occasione di presentarsi con la Strathmore Rose. E così la preziosa tiara rimase in cassaforte fino al 2023, ossia per circa 90 anni, quando Kate decise di recuperarla dalla cassaforte.

Kate Middleton, il significato simbolico della Strathmore Rose

Non è stato solamente per gusto o stile che Lady Middleton scelse la Strathmore Rose. Infatti, da un lato si permise di indossarla solo dopo la morte di Elisabetta II avvenuta nel 2022 e dall’altro l’ha messa per sottolineare lo stretto legame con Re Carlo, molto attaccato alla nonna, e la sua famiglia.

L’esperta di gioielli Lauren Kiehna ha commentato così la scelta di Kate: “È appropriato che Kate, probabilmente con l’aiuto di Re Carlo, abbia scelto di indossare la tiara esattamente cento anni dopo che la Regina Madre l’ha ricevuta. Il gioiello è un pezzo antico che non è stato di moda per molti decenni, ma molti gioielli un tempo considerati sdolcinati o fuori moda sono ora tornati di moda”.