Amazon, Saucony a metà prezzo. Le offerte shock della settimana su sneakers e abbigliamento

Archiviate le vacanze estive è arrivato il momento di mettere via le infradito e tirare fuori dall’armadio…le sneaker! Perfette per il back to work, queste scarpe non solo sono comode, ma anche trendy, l’ideale per affrontare le ultime giornate estive in città, fra riunioni e passeggiate all’aria aperta.

D’altronde è impossibile non lasciarsi conquistare dalle sneaker che uniscono l’estrema comodità alla possibilità di creare tantissimi look favolosi.

Versatili e favolose, si possono sfoggiare in base all’umore o all’occasione in modo differente, guadagnandosi il titolo di scarpe più amate della stagione.

Sneaker in offerta: Saucony a metà prezzo

Fra le sneaker più apprezzate e di altissima qualità ci sono senza dubbio le Sucony. Il brand americano regala prestazioni eccellenti, unendo tradizione, design e innovazione.

Nato nel 1989 in Pennsylvania, per la precisione a Kutztown, deve il suo nome al Saucony Creek. L’onda che si può ammirare nel logo, infatti, rappresenta proprio l’acqua del fiume, mentre i massi si riferiscono ai pilastri del brand.

Divenute un punto di riferimento per l’abbigliamento sportivo, le Saucony sono scarpe super comode, ma anche fashion. Ottime per muoversi in città, per fare una passeggiata o per organizzare un aperitivo, ora sono in super sconto su Amazon al 50%.

Offerta Saucony Jazz Triple Scarpe da Ginnastica Donna

Il modello da non lasciarsi scappare è Saucony Jazz Triple, disponibile a metà prezzo. Si tratta di una evoluzione del classicissimo modello Jazz Original, super popolare e amato.

L’intersuola è stata realizzata più alta, per regalare stabilità e ammortizzazione. La tomaia è in morbida pelle scamosciata con degli inserti in nylon e materiali premium. Mentre la suola è realizzata in gomma per garantire un’ottima resistenza all’usura.

Chi le ha provate le trova eleganti, ma comode. Ottime per creare look chic o casual a seconda delle esigenze. Ma i modelli in offerta non finiscono qui per i fan delle Saucony.

Su Amazon si possono trovare super scontate anche le Saucony Jazz Original. Da sapore vintage e super trendy grazie a materiali e colori unici.

Presentano inserti in tessuto tecnico e tomaia in camoscio, abbinati a cuciture tono su tono, patch in pelle e logo sul tallone. La soletta è removibile, mentre la struttura triangolare garantisce la massima aderenza.

Troviamo poi le Saucony Original che si ispirano al passato, reinterpretando lo stile in chiave moderna, e regalano comodità e bellezza.

Di stile e super leggere, queste sneaker si possono trovare in offerta su Amazon per creare il proprio look in modo originale, senza rinunciare al benessere.

Infine per le più grintose sono in offerta le Saucony Jazz Original Black in pelle e tessuto, super fashion e ottimo per chi vuole muoversi in città senza rinunciare allo stile.

Sneaker in offerta: le migliori della settimana

Le Saucony non sono le uniche sneaker in offerta questa settimana. Si possono trovare infatti tantissimi modelli a prezzi super scontati!

A partire da un modello basic e amatissimo su Amazon. Si tratta delle sneaker Puma bianche. Una scarpa da ginnastica con un design retrò e di tendenza, ispirato agli anni Ottanta e alle città sulla costa pacifica della California.

Offerta Puma Woman Sneaker Donna Puma

La soletta SoftFoam+ assicura una vestibilità flessibile e un comfort elevato. La suola in gomma è rialzata e con una tomaia in pelle. Troviamo poi le perforazioni casual, la tipica Formstrip Puma sul lato e ovviamente il logo sulla linguetta della scarpa.

Delle sneaker ottime per fare sport, ma anche per creare dei favolosi look per il tempo libero. Proprio come le Champion Rebound Low, perfette per lunghe passeggiate nella natura, per le tue sessioni di allenamento e per completare l’outfit di una serata!

Le trovi su Amazon super scontate nella versione black o white. Di tendenza e scontatissime pure le Skechers Foam Fresh Trend. Chi le ha provate le trova comode, grazie alla pianta larga, e leggerissime. Delle sneaker adatte a tutte le stagioni ed estremamente versatili.

Se cerchi qualcosa di ancora più elegante puoi trovare in offerta marchi cult come Geox o Guess. Il primo brand propone su Amazon il modello Sukie B. Il look è running, ma con attitudine casual e alti livelli di flessibilità.

Il sistema Geox è stato brevettato per rendere la suola traspirante, ultraleggera, flessibile e ammortizzata. Il sottopiede è estraibile, pratico e igienico, rivestito in pelle per donare una piacevole sensazione di asciutto per tutto il giorno. Mentre il battistrada possiede intagli che favoriscono la flessibilità e i movimenti naturali del piede.

Proprio come le sneaker Guess. Il modello Loven – fra i più amati – è in offerta ed è il perfetto compromesso per chi ama i look sportivi, ma vuole essere comunque fashion. La punta è arrotondata e la chiusura con lacci.

Offerta Skechers Guess Loven Sneaker Donna Guess

Abbigliamento in offerta: gli sconti su Amazon

Con la fine dell’estate e il ritorno al lavoro non sono solo le sneaker a tornare nel guardaroba. Anche l’abbigliamento si rinnova grazie alle offerte su Amazon.

Per il ritorno in palestra, ad esempio, trovi in offerta i leggings sportivi push up a vita alta da usare durante il giorno, per affrontare i tanti impegni, oppure in palestra, fra yoga e pilates.

Offerta Leggings sportivi Leggings palestra

Offrono elasticità e il giusto supporto, abbracciando le curve in modo morbido e senza limitare i movimenti. Hanno un’ottima vestibilità e recensioni che ne dimostrano il valore.

Se cerchi pantaloni per l’autunno puoi provare anche il modello cargo. Su Amazon è in offerta, è super leggero e disponibile in tantissimi colori diversi.

Offerta Pantaloni cargo Pantaloni leggeri e traspiranti

Realizzati in misto poliestere e spandex questi pantaloni hanno una asciugatura rapida grazie anche ad un trattamento resistente all’acqua e UPF 50+ che aiuta a respingere l’umidità leggera. Il cordoncino è regolabile sulla cintura e offre la possibilità di personalizzare la vestibilità.

Per completare il look punta su una camicetta adatta per la mezza stagione. In cotone e con scollo a V da usare in ufficio o nel tempo libero. Si abbina alla perfezione con qualsiasi altro capo e puoi utilizzarla in tante occasioni differenti in base alle tue esigenze, passando dall’aperitivo con le amiche ad una passeggiata nel parco sino ad una riunione di lavoro.

Offerta Camicetta donna in cotone Camicia con scollo a V

Un capo versatile, proprio come il maxi vestito che trovi su Amazon in offerta. Con tasche e trendy, è il più venduto nello store online ed è in super sconto!

Vestito donna maxi Vestito con tasche lungo

