Fonte: Getty Images Crocs da donna: i modelli da comprare per l'estate (anche quello di Heidi Klum)

Comode, versatili, disponibili in modelli diversi ma sempre all’insegna della leggerezza e della praticità: sono le Crocs da donna (ma non solo), ovvero le scarpe perfette per l’estate.

Dalle tinte unite, alle opzioni fantasia, senza dimenticare le varie proposte per creare dei look matchy matchy per chi ha dei bambini in famiglia, ci sono davvero possibilità in grado di accontentare tutti i gusti e gli stili di ogni persona. Si tratta di scarpe che calzano alla perfezione e che permettono a chi le usa di sentirsi comodi e quasi di dimenticare di averle, inoltre sono particolarmente funzionali dal momento che sono leggerissime e resistenti. E se si sporcano si possono lavare (e asciugare) in pochissimo tempo.

Per tutte queste ragioni – ma non solo – sono davvero le scarpe perfette per affrontare l’estate. Dalla spiaggia, a casa, ma anche per una passeggiata o dello shopping: tutti i modelli di Crocs da donna per affrontare la bella stagione all’insegna della comodità e con delle scarpe di cui non si potrà proprio più fare a meno.

Crocs: i modelli per l’estate

In estate indossare delle scarpe leggere, dalla calzata confortevole e che si asciugano in un attimo è la soluzione perfetta per essere comodi e per sentirsi a proprio agio in ogni situazione: dalla battigia, a una passeggiata per un gelato.

Ecco perché le Crocs da donna sono la scelta perfetta per affrontare la bella stagione: sono davvero pratiche, si indossano senza fatica e ci si dimentica di averle. Dai colori vivaci, fantasia, oppure tinta unita e ideali da indossare con ogni capo, in commercio si trovano diversi modelli adatti a tutte le esigenze.

Il modello classico è davvero un best seller. Tra le peculiarità vi sono le aperture superiori che permettono al piede di non rimanere chiuso all’interno della ciabatta e di avere la giusta ventilazione e traspirabilità. Sono, inoltre, dotate di un cinturino per il tallone che si può utilizzare, ma anche sollevare e tenere davanti semplicemente ruotandolo. Per chi lo desidera, poi, è personalizzabile con decorazioni.

Questa calzatura si trova nei colori più classici come blu, bianco e grigio, ma anche di tonalità più peculiari come fucsia, giallo e arancione.

Offerta Crocs Classic Clogs Unisex, modello da adulto, confortevole e resistente

Per chi desidera, invece, dei modelli fantasia si può scegliere un particolarissimo maculato (con cinturino zebrato) per creare dei look indimenticabili.

Offerta Crocs Baya Unisex, con una fantasia dall’effetto wow assicurato

Ha la scritta cut out, poi, lo zoccolo Crocs dotato di suole leggere, cinturino, ma che regala al piede una maggiore areazione e comodità. La sensazione è quella di vestire una calzata morbida, che avvolge ma senza essere costrittiva. Inoltre sono resistenti a tutto e quindi perfette in ogni occasione.

Offerta Crocs Baya Con scritta cut out per una maggiore aerazione per il piede

Crocs, i modelli da donna per fare matchy matchy con i più piccoli

Che siate mamme, oppure zie o nonne, non importa. Se vi piace l’idea di creare un look matchy matchy (anche nelle scarpe) con i piccoli di casa, allora sappiate che si possono scegliere Crocs adatte all’occasione. Così da giocare con outfit simili e speriementare insieme ai più piccoli la praticità di alcuni modelli davvero iconici.

Le Crocband sono davvero iconiche, si trovano di colore blu, con dettagli bianchi e rossi. Come gli altri modelli sono in croslite, una resina che le rende morbide, leggere e confortevoli sia per gli adulti che per i più piccoli.

Offerta Crocband Per look più sportivi e comodissime

Un altro modello simile sono le infradito Crocs Bayaband Flip: leggere, impermeabili e galleggianti, sono anche molto resistenti e dotate di una base che regala la sensazione di massaggio del piede a ogni passo.

Offerta Crocs Bayaband Flip Infradito adatte a ogni situazione, comode e leggere

Entrambi i modelli sono abbinabili a quello da bambini Crocs Crocband Clog Z: grande traspirabilità e leggerezza permettono ai piccoli di essere comodi mentre giocano senza doversi preoccupare delle scarpe. Resistenti, facili da indossare e da pulire sono la calzatura perfetta per un’estate in libertà.

Offerta Crocs Crocband Clog Z Scarpe per bambini e ragazzi, unisex e perfette per il gioco in libertà

Un’alternativa comodissima la offrono i sandali Crocs Crocban Sandal Kids: si tratta di scarpe dotate di doppia banda e con il laccetto dietro, perfette per essere tolte velocemente, adatte anche alla corsa, si possono tenere anche durante un bagno in mare grazie alle sue qualità. Infatti sono impermeabili, galleggianti e ultraleggere.

Offerta Crocs Crocban Sandali Kids Sandali comodissimi per i più piccoli

Modelli adatti a creare dei divertenti look matchy matchy adulto – bambini, ma anche per chi desidera delle opzioni pratiche per vacanze e giornate estive all’insegna della praticità e della comodità.

Crocs da donna, i modelli più particolari

Desiderate l’alta qualità delle Crocs ma volete sperimentare con modelli più audaci? In commercio si trovano tipologie di scarpe davvero per tutti i gusti. A partire dalle Crocs Classic Slide: delle vere e proprie ciabatte, ma realizzate nel favoloso materiale che caratterizza questo brand.

Dallo stile semplice, si possono personalizzare per renderle più particolari e creare modelli davvero unici. Inoltre, si trovano in tantissimi colori differenti: dal classico nero, alle tante sfumature di rosa, blu e verde.

Offerta Crocs Classic Slide Ciabatte comode, leggere e semplici per ogni situazione

Per chi ama le ciabatte infradito Crocs realizza modelli semplici anche di questo tipo: le Crocband Flip sono impermeabili, morbide e davvero confortevoli.

Offerta Crocs Crocband Flip Infradito impermeabili e morbide per l’estate

Le Crocs Baya Sandal, invece, sono zoccoli unisex con doppia banda, molto flessibili, che si indossano davvero in un attimo e regalano al look uno stile sportivo e adatto a ogni occasione.

Offerta Crocs Baya Sandal Sandali a doppia banda molto flessibili

Per chi, infine, desidera una scarpa che doni anche un po’ di altezza ci sono le Crocs Classic Platform Clog Z: un modello da donna dotato di un plateau di 4,1 centimetri, per osare e regalare un tocco unico al proprio look.

Offerta Crocs Classic Platform Clog Z Scarpe con plateau per osare

Le Crocs sono scarpe irrinunciabili per tutti coloro che cercano soprattutto una vestibilità ottimale, che desiderano essere comodi e non doversi preoccupare di bagnare le scarpe o di camminare su sabbia e prati: adatte a situazioni differenti, molto versatili, possono essere indossate per tante occasioni regalando ai propri outfit un tocco di unicità.

Infatti, grazie al fatto che possono essere personalizzabili, con le apposite decorazioni Jibbitz, ogni scarpa si può trasformare adattandosi alla perfezione ai gusti di chi la indossa in maniera unica e creativa.

Leggere, resistenti e molto comode, le Crocs da donna sono le scarpe da avere per affrontare senza pensieri l’estate.

