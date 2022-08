Belen e Luna Marì riscoprono il rosa: i look matchy di tendenza

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Belen Rodriguez è una mamma innamorata dei suoi figli. Non che ci fossero dubbi al riguardo, ma tra foto e video condivisi su Instagram ci mostra, giorno dopo giorno, i momenti più dolci e divertenti di queste vacanze estive al loro fianco. Santiago con il suo caratterino frizzante e allegro da una parte e dall’altra la piccola Luna Marì, che ha appena un anno ma già promette di essere una vera fashion addicted come la mamma. E a tal proposito, Belen ha deliziato i suoi follower con due look matchy a dir poco deliziosi: con Luna Marì il mondo si tinge di rosa.

Belen e Luna Marì, i look matchy mamma-figlia di tendenza

Oltre a essere una delle conduttrici più amate del momento, Belen Rodriguez è anche una splendida modella. Il mondo del fashion non ha segreti per l’argentina, tanto da esser diventata lei stessa creator di nuove linee di abbigliamento che stanno riscuotendo un bel successo. E poteva lasciar fuori da tutto questo la sua piccola Luna Marì? Naturalmente no, anzi l’ha resa partecipe di un delizioso momento modaiolo nell’ultimo post condiviso su Instagram, dove entrambe sfoggiano dei look matchy di gran tendenza. Cosa che, tra l’altro, abbiamo già visto fare ad altre star dello spettacolo, tra cui Elisabetta Canalis e la sua Skyler Eva con i costumi da bagno abbinati.

Per una passeggiata estiva in bicicletta ci vogliono capi comodi e leggeri, perciò Belen ha scelto di indossare una gonna di jeans, proprio come la piccola Luna Marì. Ma il vero tocco di classe sono le t-shirt rosa: con effetto camouflage per la conduttrice e a unica tinta con maniche a sbuffo per la figlia.

“Ti porto con me 🌈”, ha scritto Belen in didascalia accanto a questo ritratto di pura dolcezza tra mamma e figlia. Ed è proprio così, in effetti: la conduttrice sta vivendo un prezioso momento di rinnovata serenità e sfrutta ogni attimo disponibile per trascorrere del tempo con la figlia Luna Marì, ma anche con il piccolo Santiago che ormai è diventato un vero ometto (e somiglia sempre più a papà Stefano De Martino).

L’estate di Belen in famiglia con Stefano De Martino

Per Belen questa è decisamente l’estate della rinascita. Dopo il grande successo in tv alla conduzione de Le Iene, dove ha sfoggiato look stratosferici e la sua immancabile ironia, per la conduttrice è arrivato il momento di godersi un po’ di meritato relax. L’Isola di Albarella fa da cornice a tanti momenti di pura gioia, al fianco della famiglia ma soprattutto di Stefano De Martino.

La coppia è stata tra le più amate quando si conobbero ai tempi di Amici e ai tempi è stato un duro colpo per i fan apprendere della loro separazione, anche se hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. E il lieto fine è arrivato: Belen e Stefano si sono riavvicinati e a poco a poco hanno riacceso la fiamma dell’amore e della passione.

Una cena in giardino con mamma Veronica (con la quale ha una somiglianza impressionante), papà Gustavo e i fratelli Chechu e Jeremias. Una passeggiata in bicicletta tra il verde con la piccola Luna Marì. Santiago in spiaggia che danza di gioia con il sorriso più grande del mondo. Sono piccole, grandi cose che riempiono la vita e sì, fanno dimenticare le vacue critiche di chi è sempre pronto a puntarti il dito contro. Belen continua per la sua strada, godendosi la sua estate d’oro (e fa benissimo).