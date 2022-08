Belen e mamma Veronica, due gocce d’acqua: la somiglianza è incredibile

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Capita a tutte noi di soffermarci a sfogliare l’album dei ricordi, tuffandoci nel passato. Sono quei momenti in cui torniamo indietro nel tempo, fino a quando eravamo delle bambine tra ricordi sbiaditi e sensazioni uniche. È quel che ha fatto Belen Rodriguez, che ha condiviso tra le storie di Instagram uno scatto dolcissimo: lei è piccolissima e in braccio a mamma Veronica, in un gesto di delicato amore materno.

Quello che lei, a sua volta madre, ha già vissuto con la nascita del primogenito Santiago, figlio di Stefano De Martino, e che adesso sta rivivendo, stringendo a sé la piccola Luna Marì, nata appena un anno fa dalla relazione con Antonino Spinalbese e che sta crescendo sempre più bella. Ma a colpire della foto di Belen è l’incredibile somiglianza con la sua mamma.

Belen Rodriguez, l’incredibile somiglianza con mamma Veronica

Non è la prima volta che ci capita di inciampare in foto che ritraggono Belen Rodriguez al fianco della sua mamma, Veronica Cozzani. Tra le due c’è da sempre un rapporto solido e speciale e per la conduttrice è motivo di orgoglio mostrarsi al fianco della donna che le ha dato la vita, insegnandole tutto. La mamma è sempre la mamma, come si suol dire, ma in questo caso guardarla è come vedere una Belen che viaggia indietro nel tempo: la somiglianza ha dell’incredibile.

Entrambe donne di carattere e anche bellissime. La signora Veronica è poco più giovane di Belen nella foto condivisa dalla conduttrice, bambina come lo è adesso la sua piccola Luna Marì. Stessi capelli castani ma leggermente mossi, come voleva la moda di quegli anni, e con una frangetta che ci ricorda la stessa che sua figlia Belen ha sfoggiato nei mesi scorsi, durante la conduzione de Le Iene. Ma la somiglianza non si ferma di certo al colore della chioma: l’ovale del viso, la forma degli occhi grandi e intensi, perfino le labbra sono identiche, carnose e sensuali.

Veronica Cozzani, l’amore per i tre figli

Belen e la mamma sono due gocce d’acqua ma anche nei volti dei fratelli della conduttrice, Jeremias e Cecilia, si intravede una certa somiglianza. Buon sangue non mente: i tre ragazzi sono l’orgoglio di Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, l’amato papà che ha anche partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, insieme al figlio. La signora Veronica si è limitata, invece, a prender parte a una puntata di Isola Party e ha affermato senza mezzi termini che non è nei suoi piani partecipare a un reality show, neanche in compagnia di uno dei figli.

Una decisione in linea con il suo modo di essere. Veronica e il marito sono sempre stati persone molto riservate e davvero in pochissime occasioni si sono messi in gioco, esponendosi personalmente. La mamma di Belen Rodriguez preferisce dedicarsi alla famiglia, specialmente da quando è diventata nonna di Santiago e Luna Marì, con i quali sta trascorrendo dei giorni di vacanza che documenta con tanto amore sui suoi canali social.

Belen, mamma Veronica sempre pronta a difenderla

Veronica Cozzani è una super mamma (e nonna) che non ha mai perso di vista i propri figli, neanche quando si sono trasferiti in Italia per lavoro. Ma se è vero che con Belen c’è una somiglianza eccezionale, d’altra parte è il loro rapporto a non essere passato inosservato e in più occasioni. Come dicevamo, la signora Veronica non è tipo da interviste né da “palcoscenico”, eppure ci sono state volte in cui ha tirato fuori gli artigli, anche a mezzo social, per difendere la sua Maria Belen dalle critiche e da accuse spesso davvero pesanti.

Chi segue la conduttrice ricorderà certamente quando, finito il matrimonio con Stefano De Martino, Belen fu attaccata duramente per aver intrapreso una nuova relazione con Andrea Iannone. Lì intervenne proprio la signora Veronica, invitando le malelingue a non mettere il naso nella vita della figlia. Per non parlare del caso di Pio e Amedeo, quando in prima serata si lasciarono andare a una battuta infelice sulla conduttrice, mettendo in mezzo anche il piccolo Santiago e Luna Marì, che ancora doveva nascere, e lei commentò piccata “Menti chiuse e bocche aperte. La combinazione peggiore”. In ultimo proprio qualche settimana fa l’abbiamo vista difendere a spada tratta Belen sui social, criticata ancora una volta per le sue scelte sentimentali: le danno della cattiva madre, della donna “leggera” e lei, da mamma, non ci sta.

È vero che i figli sbagliano, che a volte prendono decisioni che sono in controtendenza con i nostri consigli da genitori. Ma l’amore di una mamma supera qualsiasi incomprensione.