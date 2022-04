Belen, perché non vedremo mai Veronica Cozzani in un reality

Isola dei Famosi 2022, il cast ufficiale

La famiglia Rodriguez, lo sappiamo bene, è avvezza ai reality show. Da Cecilia a Jeremias, abbiamo avuto modo di vedere spesso le loro dinamiche all’interno del GF Vip, ma non solo. Jeremias, il fratello di Belen, è stato infatti tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, in coppia con il padre Gustavo. L’unica a non aver mai partecipato ai reality è la mamma, Veronica Cozzani. Nelle scorse settimane era stato fatto il suo nome come possibile concorrente al GF Vip, ma la smentita l’ha data lei stessa nel corso di un’intervista a Isola Party.

Veronica Cozzani, perché la mamma di Belen Rodriguez non partecipa ai reality show

Come di consueto, in occasione di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, si tiene Isola Party: poco prima della decima puntata, è stata intervistata Veronica Cozzani, moglie di Gustavo e mamma di Jeremias. Ambedue ormai non sono più concorrenti dell’Isola: Jeremias ha scelto di abbandonare, mentre Gustavo è stato eliminato dal pubblico. Naturalmente, Ignazio Moser, conduttore di Isola Party insieme a Valentina Barbieri, ha chiesto alla suocera se la vedremo mai in un reality.

“Non mi piace stare in televisione. E non farò un reality solo per il bagno. A me il bagno frastorna, non andrò all’Isola né al Grande Fratello. No, è una cosa che non sopporto”. Sollecitata dalla figlia, Cecilia Rodriguez, presente al fianco di Ignazio, che ha commentato con “ormai siamo andati tutti in TV”, Veronica non si è comunque lasciata conquistare dalle dinamiche della televisione.

Ha inoltre aggiunto che non andrà in un reality nemmeno in coppia con la figlia Cecilia. “Giocare non fa per me. A me piace cucinare”. Moser ha aggiunto che la sua presenza porterebbe un po’ di folklore in un reality come l’Isola, ma non c’è alcuna intenzione di partecipare. “Non mi ci vedo per niente, io sono buona e tranquilla”.

Il percorso di Jeremias e Gustavo all’Isola dei Famosi: cosa ne pensa Veronica

La sua presenza a Isola Party è stata anche l’occasione giusta per commentare il percorso di Jeremias e Gustavo. “Mi è mancata la compagnia di Gustavo“, ha raccontato Veronica: la loro routine quotidiana. “Guardare la TV, portare Santiago a scuola, perché ci andiamo insieme. Per il resto sono stata benissimo, ho avuto una mia amica ospite in casa, cose che con il marito non si possono fare”.

Riguardo al marito, si è anche sbottonata, rilasciando qualche informazione in più. “Lui è molto selettivo con le amicizie. Avevo un po’ di paura, perché Gustavo non parla tanto, ma quando dice una cosa…” Ha fatto intendere che è molto diretto: un aspetto che abbiamo avuto modo di conoscere su di lui.

Veronica ha sottolineato che Jeremias e Gustavo non sanno mentire e che non sono avvezzi ai meccanismi della televisione e in particolare dei reality show, e del figlio in particolare ha voluto raccontare l’enorme sensibilità. Inoltre, ha ammesso che, sì, c’è stato un particolare accanimento contro di loro. “Sì, appena sono entrati. Il cognome Rodriguez è figlio di pregiudizi di tanta gente. Ma non c’è problema, andiamo avanti ugualmente”. Insomma, non ci sarà proprio modo di vedere la mamma di Belen Rodriguez in TV: possiamo però accontentarci di vederla ogni tanto sul profilo Instagram della figlia.