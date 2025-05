Giulia De Lellis incinta, mostra il pancino col top in demin

L'influencer si è mostrata in giro per le strade di Milano con il pancino ben in vista

Non potrebbe essere più bella: Giulia De Lellis, incinta della sua prima bambina, si è mostrata per le strade di Milano con un look in denim che mette in risalto le dolci curve della gravidanza. Per l’influencer e compagna di Tony Effe è un momento magico: la maternità è un viaggio che non vedeva l’ora di intraprendere.

Giulia De Lellis, pancino in vista per le vie di Milano

Splendida più che mai, Giulia De Lellis è stata avvistata per le vie di Milano durante una passeggiata in via Montenapoleone con un amico e con il pancino in vista, prima di concedersi un aperitivo. L’influencer, che ormai ha reso pubblica la sua dolce attesa, è stata paparazzata con le curve della gravidanza in risalto.

La compagna di Tony Effe ha indossato un top in denim a fascia, che lascia il ventre scoperto, con applicazioni di rose di jeans e che fa risaltare il décolleté. Il look di Giulia De Lellis è di super tendenza, con un jeans over a vita bassa – che mette anch’esso il pancino in mostra – completato da un blazer nero sciancrato.

È innegabile che l’influencer detti tendenza, come quando ha indossato il look premaman con il minidress rosa firmato Magda Butrym x H&M rosa drappeggiato, andato immediatamente sold out. E anche con il top a fascia e jeans a vita bassa ha fatto centro.

Giulia De Lellis, l’annuncio della gravidanza

Esattamente come accaduto a Cecilia Rodriguez, anche Giulia De Lellis ha annunciato la gravidanza dopo settimane di indiscrezioni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aspettato il momento giusto per dare al mondo la splendida notizia, condividendo con i follower alcuni scatti col pancino che cresce e con il compagno Tony Effe.

“Le tue ragazze”, aveva scritto a corredo degli scatti che tutti aspettavano, tra scarpine, ciucci e tantissima dolcezza. La piccola, che nascerà in autunno, tra ottobre e novembre, si chiamerà Priscilla, come svelato invece dal futuro papà, che su Instagram ha mostrato il suo nuovo tatuaggio, il nome della sua bimba sul volto.

E proprio in occasione della Festa della Mamma, l’influencer ha voluto condividere anche alcuni pensieri sulla maternità visto che sta per diventarlo: “Inizio a vedere il mondo con gli occhi da mamma. E nel farlo capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la vive. Che dono incredibile”, ha scritto su Instagram.

“Essere mamma è il viaggio più intenso, sorprendente e meraviglioso che ci sia”, ha poi aggiunto. Un’esperienza che ha accolto a cuore aperto, visto che Giulia De Lellis non ha mai nascosto di voler diventare madre. “È vero che ho un grande desiderio di costruire una famiglia mia, è tra le mie priorità, ora però sto facendo talmente tante cose che sono felice così. Poi quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione”.