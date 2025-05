Giulia De Lellis sfila col pancione, il primo red carpet dedicato a Priscilla

Giulia De Lellis debutta col pancione sul red carpet milanese: il look rosa è un dolce omaggio a Priscilla, la bimba in arrivo

Fonte: IPA Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha fatto il suo debutto sul red carpet col pancione, e ha deciso di farlo a modo suo: con un look total pink dedicato alla figlia in arrivo, Priscilla. L’influencer, protagonista assoluta della serata milanese, ha incantato tutti con un abito che è già sold out, trasformando la sua prima apparizione pubblica da futura mamma in un omaggio di stile e sentimento.

Giulia De Lellis sfila col pancione

Quando Giulia De Lellis ha fatto il suo ingresso sul red carpet milanese, lo ha fatto da vera protagonista: occhi puntati sul pancione, cuore pieno e un abito rosa confetto che parlava già d’amore. La sua prima apparizione pubblica in dolce attesa non poteva che essere un inno alla bambina che porta in grembo, Priscilla, omaggiata non solo nel nome ma in ogni dettaglio del look scelto con cura e intenzione.

L’ex volto di Uomini e Donne, oggi imprenditrice, influencer e presenza fissa nei radar della moda, si è mostrata in tutto il suo splendore nel corso di un evento di gala organizzato da Pasta Garofalo a Milano. E con lei, una parata di volti noti del panorama social e televisivo – da Cecilia Rodriguez a Giulia Salemi – ma è stata proprio Giulia a catalizzare l’attenzione: il suo primo red carpet col pancione è diventato subito un momento da incorniciare.

Il look premaman che omaggia Priscilla

Il rosa non è solo un colore, è una dichiarazione. Per il suo debutto col pancione, Giulia De Lellis ha scelto un minidress firmato Magda Butrym x H&M, una collaborazione che ha fatto battere il cuore alle fashion addicted e che ora, non a caso, è andata sold-out. Il vestito è aderente, drappeggiato e scolpisce la silhouette con delicatezza: maniche lunghe, collo alto, rosa in tessuto applicata sul fianco e una lunghezza mini che lascia le gambe scoperte.

Un abito che non nasconde ma celebra, che accoglie il pancione come parte integrante dello stile e che conferma – se ce ne fosse bisogno – quanto l’influencer romana sappia giocare con la moda anche nei momenti più intimi. E tutto parla di Priscilla: a partire dal colore dell’abito, simbolo del fiocco rosa che verrà appeso alla porta, fino agli accessori.

Ai piedi, sandali mules della stessa collezione Magda Butrym x H&M, con un maxi fiore rosa sul tacco che è già diventato oggetto del desiderio. A completare l’outfit, una mini Kelly bag di Hermès in tonalità coordinata, perché anche col pancione Giulia non rinuncia a nulla del suo guardaroba da sogno.

L’annuncio svelato (prima del previsto)

Il red carpet arriva a pochi giorni da un’altra scena che ha fatto discutere: l’annuncio della gravidanza, anticipato non da Giulia stessa ma dalle pagine di Chi, diretto da Alfonso Signorini. Gli scatti paparazzati hanno rotto il silenzio che la coppia – Giulia e il rapper Tony Effe – avrebbe voluto mantenere ancora per un po’. Un momento delicato, rubato e poi condiviso, tra commenti affettuosi e polemiche accese.

Il direttore del settimanale aveva commentato senza troppi filtri: “La De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Si lamenta per quelle foto e se ne lamenta in un video in cui pubblicizza il vestito che ha addosso e il lipstick con cui si fa bella”. Parole che non sono passate inosservate, tanto che a difendere Giulia sono intervenute personalità come Aurora Ramazzotti e Jacqueline Luna Di Giacomo.

Aurora, che ha vissuto da vicino il trattamento mediatico riservato alle donne in dolce attesa, ha scritto: “Non potete mai mai sapere il perché del silenzio di una donna. Non riguarda voi in nessun modo”. Mentre Jacqueline Luna, compagna del cantante Ultimo e neo-mamma di Enea, ha ricordato quanto l’invadenza dei media possa ferire: “Una totale invasione della mia intimità. Era un momento nostro e ci è stato strappato”.