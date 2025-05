Giulia De Lellis in dolce attesa, Jacqueline Luna Di Giacomo la difende: “Hanno violato la sua privacy”

Fonte: IPA Giulia De Lellis

La conferma ufficiale della dolce attesa di Giulia De Lellis è arrivata solo nella giornata del 2 maggio, eppure i social avevano già intrapreso un tam tam mediatico, diffondendo la notizia ovunque, prima ancora che lo facesse la diretta interessata. Secondo Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo, si è trattato di una violazione della privacy di cui è stata vittima anche lei.

Giulia De Lellis in dolce attesa, la difesa di Jacqueline Luna Di Giacomo

La notizia della gravidanza di Giulia De Lellis, famosa influencer nonchè attuale compagna del noto rapper Tony Effe, è arrivata un po’ come un fulmine a ciel sereno, ma neanche tanto visto che erano settimane, se non mesi, che sui social giravano voci e impazzavano gossip. In molti si chiedevano se qualcosa stesse cambiando nella coppia, quella stessa coppia sulla cui durata forse in tanti non avrebbero neanche scommesso.

E invece, eccoli qui più innamorati e uniti che mai, Giulia e Tony, che stanno addirittura per diventare genitori. L’indiscrezione era stata lanciata dal settimanale Chi che aveva pubblicato degli scatti rubati della De Lellis durante un romantico weekend pasquale a Villa D’Este, dove finalmente aveva trovato conferma quel gossip che impazzava da tempo: Giulia è incinta di Tony Effe. A dirlo al mondo è stato quel pancino addolcito dalla gravidanza che fino a questo momento l’influencer era riuscita a nascondere in maniera magistrale, complici le sue amate giacche overzise e degli strategici abitini mossi da applicazioni e drappeggi.

Ovviamente le pubblicazioni del giornale Chi avevano alzato un vero e proprio vespaio di commenti e la cosa che, naturalmente, non era andata giù a Giulia era il fatto che l’annuncio della gravidanza non lo avesse dato lei, o Tony, bensì una rivista. Una scelta che era stata criticata non solo dai diretti interessati, ma anche da altre mamme vip che a quanto pare avrebbero vissuto la stessa esperienza.

Tra loro anche Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heater Parisi e compagna del cantante Ultimo, che si è sfogata sui social raccontando la sua esperienza, per certi versi simile a quella della De Lellis: “Parlare di una gravidanza non ancora annunciata dai diretti interessati non è solo fonte di grande disagio emotivo, ma soprattutto una grave mancanza di rispetto”. La giovane infatti si è ritrovata a vivere la stessa violazione quando era in dolce attesa del piccolo Enea, con i media e i social che si erano scatenati nell’annunciare la sua gravidanza prima ancora che potesse farlo lei.

Così Jacqueline ha deciso di pubblicare una stories su Instagram in cui ha preso le difese di Giulia De Lellis raccontato: “Quando è successo a me, ho scelto di non parlarne pubblicamente per non macchiare un momento così unico e prezioso”, aggiungendo che comunicare una cosa così importante in questo modo “è fonte di forte disagio emotivo e una grave mancanza di rispetto”.

Giulia De Lellis come Jacqueline e Aurora: la notizia della dolce attesa “rubata”

Purtroppo quando si è dei personaggi pubblici possono accadere episodi di questo tipo, ma qual è il confine tra diritto di cronaca e privacy? Senza dubbio è una questione che tocca le corde più intima di ciascuno ed è un’esperienza, quella di vedersi “rubata” la notizia di una gravidanza dai giornali, che sembra essere comune non solo a Giulia De Lellis e Jacqueline Luna Di Giacomo, ma anche ad Aurora Ramazzotti.

La compagna di Ultimo infatti, non si è schierata solo dalla parte dell’influencer, ma anche di Aurora, mamma del piccolo Cesare, anche lei vittima di questo sistema. La De Lellis, vedendo pubblicata in quel modo la notizia della sua gravidanza aveva poi deciso di confermarla con un post ufficiale sul suo profilo Instagram dove aveva pubblicato una serie di dolcissimi scatti con la didascalia “Le tue ragazze” indirizzata ovviamente al compagno Tony Effe.

Il rapper, da parte sua, aveva confermato il tutto pubblicando a sua volta un post in cui annunciava il nome della bambina, che si chiamerà Priscilla e che dovrebbe venire alla luce tra ottobre e novembre.

Dunque Jacqueline ha preso le difese di Giulia, ma anche di Aurora Ramazzotti: anche la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva visto annunciare la sua dolce attesa dai giornali prima ancora che lei e il compagno potessero farlo.

Anche Aurora dunque aveva commentato il fatto dichiarando “Togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia è una mancanza di rispetto.Non riguarda voi in nessun modo e, se pensate di sì, il vostro ego va curato. Dietro questi schermi esistono persone reali con storie che non sempre devono essere condivise, almeno non per soddisfare la vostra curiosità” aveva concluso amareggiata.