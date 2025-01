Tradimenti di Fedez a Chiara Ferragni, risponde la mamma del rapper: “Meglio se non parlo”

Nonostante non siano più una coppia da quasi un anno, Fedez e Chiara Ferragni continuano a essere protagonisti indiscussi della cronaca rosa. Il “merito” è di Fabrizio Corona chem dopo aver svelato l’identità dell’amante del rapper, ha annunciato rivelazioni anche in merito alle presunte relazioni extra-coniugali dell’imprenditrice digitale. Una vicenda piuttosto scottante, sulla quale si è espressa anche la mamma di Fedez, sommersa dalle critiche sui social.

Ferragnez, la mamma del rapper risponde sui tradimenti

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla relazione clandestina tra Fedez e Angelica Montini, Chiara Ferragni ha affidato ai social un lungo sfogo, in cui ha ammesso i numerosi tradimenti dell’ex marito. Parole, quelle dell’imprenditrice digitale, che hanno raccolto immediata solidarietà, mentre il rapper e la sua famiglia sono stati travolti da un’ondata di critiche online. “La mammina non parla più?”, ha scritto provocatoriamente un utente, al quale Annamaria Berrinzaghi ha tuttavia deciso di rispondere per le rime.

“Ma quale è il vostro problema ? È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”, ha scritto la mamma e manager di Fedez alludendo a situazioni di cui il pubblico non sarebbe a conoscenza. Nonostante sia estranea alla vicenda, anche la Berrinzaghi si è trovata a dover fare i conti con un’ondata di odio sui social: sul suo profilo personale non mancano infatti insinuazioni e accuse. Alcuni la ritengono complice del figlio, scrivendo: “Mi continuo a chiedere, tu sapevi tutto dall’inizio e hai contribuito a coprire tuo figlio con le sue scappatelle”. E chi, più comprensivo, le consiglia una riflessione: “Mi spiace per il circo mediatico, ma come genitori dovreste farvi delle domande”.

Fedez e Chiara, le parole di Fabrizio Corona

La risposta sibillina di Annamaria Berrinzaghi sembra in parte confermare quanto annunciato da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, che per primo aveva svelato i retroscena della relazione tra Fedez e Angelica Montini, ha risposto in modo molto duro allo sfogo social di Chiara Ferragni. Se l’imprenditrice digitale ha spiegato ai suoi follower di esser venuta a conoscenza della liaison del marito e di aver a lungo taciuto per proteggere la sua famiglia, Corona sembra invece deciso a dimostrare che la realtà dei fatti è ben diversa.

“Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto. È un anno che l’unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo babysitter strapagate”, ha spiegato l’esperto di gossip. Fabrizio non si è limitato a controbattere alla Ferragni, ma ha anche annunciato rivelazioni sul suo conto: “Nessuno mi impedirà di mandare in onda la terza parte di questa storia. Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante str****ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che ci sei andata a letto?”. Chiara non ha ancora risposto, ma è molto probabile che la querelle non si fermi qui.