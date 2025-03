“Giulia De Lellis e Tony Effe pronti a convivere”: la casa (in affitto) a Milano

Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbero essere pronti per andare a convivere: secondo le indiscrezioni, i due avrebbero trovato una casa in affitto

Fonte: IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe continuano a vivere la loro storia d’amore da sogno. I due, legati ormai da diversi mesi e hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione facendosi vedere insieme in diverse occasioni, appaiono innamoratissimi e, forse, pronti a fare un passo in più.

Secondo le indiscrezioni, infatti, la coppia sarebbe pronta ad andare a convivere e avrebbe trovato una casa in affitto per condividere la loro quotidianità.

Giulia De Lellis e Tony Effe pronti a convivere?

Potrebbe essere il momento di una vera e propria svolta nella relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe. I due, che nell’ultimo periodo appaiono sempre più innamorati, sembrano pronti per andare a convivere.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la coppia avrebbe trovato una casa in affitto a Milano: un luogo in cui vivere insieme e condividere la quotidianità smontando ogni ipotesi che tra i due possa esserci una crisi in corso.

Una scelta che non sorprende: Giulia, che fin dall’inizio della loro storia ha trascorso molto tempo nell’abitazione del rapper in centro città, in questi mesi è sempre stata molto vicina al cantante, sostenendolo anche in momenti difficili. Dall’annullamento della sua partecipazione al concerto di Capodanno di Roma fino all’avventura a Sanremo 2025 dove il rapper, nonostante le critiche iniziali, è salito sul palco per cantare la sua Damme ‘na mano, l’influencer si è dimostrata innamoratissima e pronta a stare al suo fianco.

“Tony è meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo. Siamo una coppia normale che fa le cose che fanno due ragazzi innamorati. Condividiamo tutto, anche il lavoro” aveva spiegato Giulia in un’intervista.

Anche Tony appare molto preso dalla loro relazione e pronto a fare dei passi nei confronti della sua fidanzata. In una chiacchierata con Alessandro Cattelan, aveva infatti raccontato: “Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta”.

La romantica vacanza di Tony e Giulia

A confermare la solidità della loro relazione ci sono anche le vacanze trascorse in un resort stellato alle Maldive, dove si sono concessi momenti di relax lontani dalle voci di crisi per rigenerarsi dopo la settimana di Sanremo.

I due hanno condiviso sui loro canali social una serie di foto che mostrano un luogo paradisiaco tra spiagge di sabbia bianca, vegetazione e acqua cristallina. Il posto perfetto per sfuggire dalla frenesia della città e ritagliarsi un momento di coppia con spa, cene vista mare e bagni di sole.

E con una nuova possibile casa condivisa in arrivo, il ritorno in Italia potrebbe voler dire un nuovo inizio ancora più entusiasmante e denso di emozioni per loro. Giulia è già molto in sintonia con la madre di Tony, con cui spesso parla al telefono, e ha spesso parlato di voler costruire una famiglia: ancora da scoprire se il rapper è dello stesso avviso, ma la convivenza è già un ottimo punto di partenza.