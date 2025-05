Tony Effe compie 34 anni, la dolce dedica di Giulia De Lellis

In occasione del 34esimo compleanno di Tony Effe, Giulia De Lellis ha condiviso sui social una dolce dedica per lui

Fonte: IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

Un compleanno indimenticabile per Tony Effe. Il rapper romano spegne 34 candeline il 17 maggio: a festeggiarlo sui social con una dolcissima dedica è la compagna Giulia De Lellis, che lo renderà papà per la prima volta tra qualche mese.

Le dedica di Giulia De Lellis per Tony Effe

Tony Effe si appresta a festeggiare il suo primo compleanno da futuro papà. Il cantante spegne infatti 34 candeline il 17 maggio, e sui social sono in molti a fargli gli auguri. Su tutti, ovviamente, la sua compagna Giulia De Lellis, che lo ha celebrato con una dolce dedica su Instagram: “L’amore della mia vita” ha scritto l’influencer condividendo una foto di Tony con tre ciucci rosa tra le labbra. “34 giri intorno al sole, oggi” recita un’altra frase scritta sulla foto.

La story successiva postata dalla De Lellis è invece una citazione tratta da Fiore di maggio di Fabio Concato: “E quel sole ce l’hai dentro al cuore”. Un brano molto lontano da quelli cantanti dal rapper, che tradisce la natura profonda del legame con la sua fidanzata, con la quale fa coppia da ormai un anno.

Intanto Tony, per festeggiare il suo 34esimo compleanno, ha annunciato sui social l’uscita del suo primo libro, dal titolo Non volevo ma lo sono, che sarà disponibile dal 27 maggio. Sul suo profilo Instagram, il cantante ha presentato il volume con qualche frase dal sapore accattivante: “Nessuna redenzione, solo verità. La storia vera, cruda e a tratti spietata di Tony Effe. Una storia raccontata senza falsi moralismi e senza il bisogno di piacere”.

La storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis

Personaggio tra i più controversi della scena rap italiana, Tony Effe è da diverso tempo protagonista anche della cronaca rosa per la sua relazione con l’influencer Giulia De Lellis. I due fanno coppia da meno di un anno, ma diventeranno presto genitori di una bambina. L’annuncio della lieta notizia, arrivato dopo alcuni scatti pubblicati da un noto settimanale, era stato diffuso via social per volontà della coppia.

Lo scorso 2 maggio, l’influencer aveva infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraevano con il pancione, accanto a lei il rapper e la scritta “mamma e papà”. Il post, accompagnato dalla didascalia rivolta proprio a Tony Effe, aveva rivelato il sesso della nascitura e il nome scelto, ovvero Priscilla. L’arrivo della piccola è previsto per il prossimo autunno, probabilmente a Roma, città dei due genitori.

La stessa Giulia ha parlato in alcune occasioni del momento magico che sta vivendo: l’ex protagonista di Uomini e donne non aveva mai nascosto il suo desiderio di maternità, e appare perfettamente a suo agio nei panni di futura mamma. “Inizio a vedere il mondo con gli occhi da mamma. E nel farlo capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la vive. Che dono incredibile”, aveva scritto su Instagram qualche settimana fa in occasione della Festa della Mamma. E ancora: “Essere mamma è il viaggio più intenso, sorprendente e meraviglioso che ci sia”.