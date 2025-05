Belen Rodriguez: “Ho fatto un intervento”. Il video su Instagram: come sta ora

Belen Rodriguez racconta in un video su Instagram di aver subito un piccolo intervento e di aver preso troppi medicinali: ecco come sta ora la showgirl

Belen Rodriguez ha rivelato attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram di aver subito un piccolo intervento: raccontandosi a cuore aperto sui social, la showgirl ha deciso di fare questa confidenza ai propri fan, spiegando che è stata ricoverata due giorni e che ora ha bisogno di un detox per il suo fegato, a causa delle molte medicine prese, ma ha anche rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.

Belen Rodriguez, come sta dopo l’intervento

Sempre solare e frizzante, Belen Rodriguez è senza dubbio una delle protagoniste della tv italiana, ma anche un punto di riferimento lato beauty e moda per tutti i suoi fan ed è sempre molto seguita sui social quando racconta quali prodotti usa per essere così bella. Così non è sembrato affatto strano che pubblicasse un nuovo video sul suo profilo Instagram, dov’è sempre molto attiva, per truccarsi e raccontare i prodotti make up utilizzati. Quello che però ha subito attirato l’attenzione è stato il suo riferimento ad un intervento fatto recentemente: la showgirl ha infatti dichiarato di essersi sottoposta ad un piccolo intervento, di essere stata due giorni in convalescenza e ha rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni di salute, spiegando che l’intervento era necessario e che ora sta bene.

“Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene. Ho risolto tutto quanto. Ho preso troppi medicinali quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato. Però va tutto bene e questa è la cosa importante. Il make up ha dato un po’ di colore al mio viso spento” ha detto infatti Belen nel video, alludendo all’intervento fatto senza scendere nei dettagli e senza spiegare bene di cosa si è trattato, ma spiegando che era reso necessario e che ora va molto meglio.

La showgirl ha anche approfittato dell’occasione per annunciare che tra qualche mese usciranno delle nuove maschere di bellezza un po’ particolari, studiate appositamente per le donne, che porteranno la sua firma e che saranno utili per prendersi cura della propria bellezza a 360°. Non sono mancati ovviamente i commenti dei fan che l’hanno rassicurata sul fatto che sia sempre bellissima e le hanno inviato tutto il loro affetto e supporto.

La lite tra Belen Rodriguez e Cecilia: come stanno le cose

Belen dunque sta bene e ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute, ma resta nell’aria la sensazione che si sia creata una profonda frattura tra lei e l’inseparabile sorella Cecilia Rodriguez con cui ha sempre avuto un bellissimo rapporto. L’allontanamento tra le due non è sfuggito a nessuno e negli ultimi tempi sono tante le voci che si riconcorrono sulle possibile cause di una presunta lite tra loro. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia: “Cecilia è in dolce attesa, l’ha ufficializzato. Ignazio manca da Milano da tre settimane, ma questa vicenda non è bella da raccontare. Succede che Cecilia e sua sorella sono sempre più lontane, ma non per i motivi che sono circolati finora. Ci sono cose ben più gravi sotto”.

Dunque secondo il giornalista e autore tv, le motivazioni della rottura tra Belen e Cecilia non sarebbero da imputare alla scarsa partecipazione di Belen alla gravidanza della sorella, bensì a cause molto più serie che coinvolgerebbero anche il fratello, Jeremias Rodriguez. Parpiglia ha infatti dichiarato: “Cecilia comunica la gravidanza e sua sorella non commenta, a casa di Cecilia sua sorella non ci va mai, i paparazzi lo testimoniano ed è sparito anche Jeremias da un po’”.

Cosa sta accadendo davvero tra le due sorelle dunque resta ancora avvolto dal mistero, ma senza dubbio non dev’essere facile per Belen ritrovarsi distante emotivamente dalla sorella, specialmente in questo momento così delicato. “Parliamo di una brutta situazione che secondo me non si risolverà nel breve termine e non è detto che si risolverà” ha dichiarato ancora Parpiglia, una teoria che sembrerebbe avallata anche da Alfonso Signorini che sul settimanale Chi ha rivelato: “I motivi di questa distanza sono più profondi. Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere”.