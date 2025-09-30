Elodie continua a dettare legge sul red carpet e alle sfilate: la sua “divisa” ormai riconoscibile è il mini dress luminoso che mette in risalto le gambe chilometriche e la sensualità innata. Per Milano Fashion Week da Roberto Cavalli ha scelto un abito corto dorato, ricoperto di paillettes, abbinato a décolleté nere a punta e maxi orecchini. Un look che le appartiene totalmente e che, nonostante la sua apparente semplicità, sprigiona carisma e potenza scenica. Super top.