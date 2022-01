Belen Rodriguez, capelli spettinati e bikini colorato: su Instagram è una dea

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Capelli spettinati, bikini perfetto per le sue forme e una posa da vera diva: è Belen Rodriguez in una foto pubblicata su Instagram, meravigliosa come sempre. Sotto l’occhio dei riflettori dall’inizio della sua carriera, tra alti e bassi, questa volta per Belen sembra essere un periodo di continue voci presunte o insinuazioni di vario tipo. La showgirl argentina, però, reagisce nel migliore dei modi, ovvero mostrandosi sempre sorridente e in forma, senza lasciare mai una piccola soddisfazioni a chi spera di vederla in un periodo buio.

Belen Rodriguez, una dea nello scatto su Instagram

Non che avessimo dei dubbi, ma Belen Rodriguez anche questa volta è riuscita a spiazzare con una delle sue foto in bikini su Instagram. Un fisico da dea, un costume tutto colorato che le mette in risalto le forme e un tocco di sensualità in più dato dai capelli spettinati. Proprio così, la bellezza nelle cose più semplici, come in questo caso per Belen che si è mostrata bella e al naturale, sulla spiaggia di José Ignacio.

Altri scatti avevano già attirato l’attenzione di tutti: in questa vacanza di puro rilassamento e divertimento, Belen ha lasciato spazio alla voglia di mostrarsi sorridente, spensierata e sempre in forma sul suo profilo Instagram. Un messaggio che arriva forte e chiaro nelle foto in cui è in piscina o al mare, al caldo e in pieno relax per godersi al meglio il tempo da dedicare a se stessa.

Belen Rodriguez, i sorrisi spengono ogni tipo di polemica

Un periodo davvero burrascoso per la showgirl argentina che, però, sembra non perdersi mai d’animo. Prima le voci sulla rottura con Antonino Spinalbese (padre della piccola Luna Marì), successivamente risultate vere; poi il Natale con l’ex marito Stefano De Martino, e infine la polemica sul fatto che Belen Rodriguez fosse andata in vacanza da sola, senza figli, come se fosse qualcosa di assolutamente da evitare se si è una madre.

Lei, dal canto suo, ha sempre evitato questo genere di polemica, tranne nell’ultimo caso in cui ha deciso di rispondere per le rime a un hater che, tra le righe (ma non troppo), l’additava come una madre poco presente e poco responsabile. Colpevole di aver lasciato i figli Santiago e Luna Marì con i rispettivi padri, Belen ha deciso di rispondere a tono per poi tornare a pubblicare foto di se stessa al mare e in piscina completamente in relax e in una forma smagliante.

Questo è proprio il caso di dire che i sorrisi, spesso, spengono ogni tipo di polemica. Non sappiamo se quella di Belen Rodriguez sia una tattica o sia realmente in grado di farsi scivolare addosso ogni critica che le viene mossa, ma il suo atteggiamento è da esempio: l’importante, per lei, sembra essere il fatto di avere l’amore dei suoi figli e della sua famiglia. Non le interessano le critiche, o almeno non al punto da cambiare se stessa. Anzi, tutto il contrario, perché Belen sembra rispondere puntualmente alle dita puntate contro in un unico modo: con il sorriso e le pose da dea in spiaggia.