Belen Rodriguez, la fuga d’amore di fine estate con Nicolò De Tomassi

IPA Belen Rodriguez

Sorrisi, chiacchiere e tanta complicità: Belen Rodriguez e Nicolò De Tomassi sono stati paparazzati ancora insieme, in quella che sembra essere a tutti gli effetti una fuga romantica di fine estate. I due sembrano più affiatati che mai e la showgirl argentina sembra aver ritrovato la serenità con accanto l’imprenditore dal fascino discreto.

Belen Rodriguez, la fuga d’amore con Nicolò De Tomassi

L’estate non è ancora finita per Belen Rodriguez, che si sta godendo gli ultimi scampoli della bella stagione in compagnia della sua nuova fiamma, Nicolò De Tomassi. I due sono stati paparazzati insieme in più di un’occasione e anche questa volta non hanno potuto fare a meno di mostrare una certa complicità.

Grandi sorrisi, chiacchiere e gesti di tenerezza quelli immortalati dalle foto pubblicate su Oggi, che hanno pizzicato la coppia in barca vicino all’Isola di Mortorio, gioiello dell’arcipelago della Maddalena. La showgirl e l’imprenditore erano stati già beccati mentre si scambiavano un romanticissimo bacio in Sardegna, e anche in questa occasione i due non si sono fatti mancare gesti di intesa, come la testa di lei languidamente appoggiata alla gamba di lui.

A bordo della barca, insieme alla coppia, l’amica di sempre e confidente Patrizia Griffini e un gruppo di amici comuni, tra cui l’architetta Maria Carla Mormile e Guglielmo Bianchi, campione di padel e rampollo della Roma bene, già avvistati a luglio con Belen e Nicolò.

Forse con lui realizzerà il sogno di avere accanto l’uomo che ha sempre sognato, come aveva raccontato qualche tempo fa: “Un uomo non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile. Ma non è un discorso femminista: per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere, l’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità. È bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari”, aveva raccontato al settimanale Chi.

L’amore con Nicolò De Tomassi

La relazione di Belen Rodriguez e Nicolò De Tomassi è appena iniziata: i due si sono conosciuti durante la recente vacanza di lei in Sardegna con la famiglia e gli amici. Tra i due sarebbe scattato immediatamente un colpo di fulmine: “Un uomo che ha confidenza con il mondo da cui proviene la showgirl, dettaglio che gioca decisamente a suo favore”, si leggeva sul settimanale Chi, che per primo li aveva beccati insieme.

Dopo il primo incontro si sarebbero rivisti nuovamente e avrebbero deciso di trascorrere insieme anche alle amiche di Belen un pomeriggio al Paradise Beach Bar di Aglientu. Lei sarebbe rimasta particolarmente colpita dall’avvocato e da quel momento non si sarebbero più lasciati. “Quando hanno deciso di trascorrere un pomeriggio insieme al Paradise beach bar in mare non hanno resistito alla passione. Potrebbe essere un amore estivo, ma il ragazzo è molto diverso da quelli a cui Belen ci ha abituato”.

Poco prima di conoscere Nicolò, Belen era convinta di aver ormai archiviato per un po’ l’amore: “In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”. Che De Tomassi sia davvero la persona giusta per ricominciare?