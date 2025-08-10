Stefano De Martino e Caroline, la convivenza è vicina: “Lui fa sul serio”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Non potrebbe procedere meglio la storia d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: almeno questo è quello che si vocifera sempre più insistentemente. Pare infatti che il conduttore abbia intenzioni serie con la sua nuova fiamma, vicina in ogni tappa del suo tour. Non è la prima volta che i due vengono avvistati insieme: secondo le ultime indiscrezioni la coppia sarebbe ormai a un passo dalla convivenza.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la convivenza è vicina

Non è un mistero che Stefano De Martino faccia ormai coppia fissa da qualche tempo con Caroline Tronelli. Sebbene il conduttore sia sempre molto riservato riguardo la sua vita sentimentale, gli occhi di tutti sono sempre puntati su di lui: volto di punta della Rai, De Martino ha la capacità di catalizzare le attenzioni del gossip nostrano, specialmente quando si tratta di flirt e nuovi amori.

Così, mentre i due si godono le vacanze estive in giro per l’Italia – al momento si trovano in Sicilia, nei pressi di Taormina, dove il conduttore è impegnato con il suo tour teatrale – le ultime indiscrezioni parlano di passi avanti per la coppia del momento. I paparazzi di Nuovo Tv li hanno immortalati insieme mentre si godono momenti di spensieratezza, tra baci e coccole. “Si parla già di convivenza, spiffera chi conosce l’ex di Belen Rodriguez“, scrive in copertina il settimanale.

Pare infatti che non si tratti dell’ennesimo flirt estivo del conduttore: il feeling tra Stefano e Caroline – nonostante i 13 anni di differenza – è molto forte. Talmente tanto che sarebbero entrambi pronti a vivere insieme: “Lui sembra fare sul serio“, si legge sul magazine.

Stefano e Caroline non si nascondono più: l’estate insieme

Non è la prima volta che De Martino e la giovane compagna vengono immortalati insieme: di recente i due erano stati paparazzati durante una vacanza in barca in atteggiamenti inequivocabili, tra baci e tenerezze. Del resto il conduttore e la modella 22enne stanno vivendo il loro amore alla luce del sole, mentre il settimanale Diva e Donna qualche settimana fa parlava di uno Stefano “pazzo d’amore” per la sua giovane fiamma.

Tra l’altro pare che i due si conoscano da tempo, visto che il presentatore è legato alla famiglia Tronelli: “Lui l’ha vista crescere. Lei ama la moda, i cavalli, i balletti su TikTok. Vive tra Napoli e Roma e la sua famiglia possiede anche un appartamento a Milano”, si legge sul settimanale Oggi.

Legati da un sentimento sempre più forte e da un’intesa ormai impossibile da nascondere, Stefano e Caroline sarebbero ormai convinti a vivere insieme, anche se appena due settimane fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva un’altra opinione in merito. “Lei vorrebbe andare a convivere, ma lui vuole solo divertirsi”, aveva fatto sapere su Instagram.

Ovviamente nessuna conferma né smentita dai diretti interessati, che sui social continuano a non condividere nulla della loro storia d’amore. Come sempre sarà il tempo a darci le risposte: la coppia andrà davvero a convivere o è la storia è ancora troppo fresca per un passo così importante?