Caterina Balivo, Jasmine Carrisi si confessa su papà Al Bano a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo compie 40 anni e festeggia a Vieni da Me invitando Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

La ragazza, 19 anni il prossimo giugno, si presenta in studio con un elegantissimo tailleur bianco a pantaloni, top color carne e sandali d’argento. Jasmine, che è identica a mamma Loredana, compete in bellezza con Caterina che nel giorno del suo compleanno sfoggia un aggressivo tubino nero.

L’intervista non può che vertere sui genitori vip della Carrisi che parla di mamma e papà con molta sincerità, svelando il lato privato di entrambi. E come ovvio Al Bano è il più severo della famiglia: “Papà è il più severo, ma in realtà sono entrambi tranquilli e mi lasciano abbastanza libera. Mia madre riesco a convincerla più facilmente, papà non si fa raggirare”.

Jasmine confessa che il padre l’accompagna ancora tutte le mattine a scuola e si diverte a cantare per lei, non solo i suoi brani, ma anche canzoni più moderne. Dopo Rovazzi, lei lo vorrebbe vedere duettare con Sfera Ebbasta ma sa che è solo un sogno.

Invece Jasmine non usa mezzi termini per descrivere la Lecciso: “È una rompiscatole? Sì, è bella pesantuccia! Mi chiama più volte al giorno, in maniera un po’ esagerata, non accetta forse il fatto che io sia cresciuta: mi chiama “bimba” o “amore”, a volte è pesante”. Alla domanda della Balivo se avesse preferito una famiglia normale, risponde: “Quando ero più piccolina volevo una famiglia normale, era un po’ più difficile, lo sentivo molto a scuola. Con il passare degli anni mi sono resa conto che non è qualcosa di negativo, anzi. A scuola mi facevano sentire diversa”.

La 19enne ricorda poi nonna Jolanda, la mamma di Al Bano scomparsa lo scorso dicembre: “Mi è sempre stata vicina, è stata una colonna per me. Mi manca tanto, è stata dura per me. La cosa positiva è che non ha mai perso la lucidità, ha sempre cucinato e si è sempre mossa”.

Jasmine conquista il pubblico di Vieni da Me con la sua spontaneità e chissà cosa diranno delle sue confessioni mamma Loredana e papà Al Bano.