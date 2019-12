Al Bano in lutto. Il messaggio dei figli su Instagram per nonna Jolanda

La signora Jolanda, la mitica mamma di Al Bano, si è spenta il 10 dicembre 2019 all’età di 96 anni. La sua scomparsa è stata un duro colpo per il cantante ma anche per tutti i componenti della famiglia Carrisi.

I figli di Al Bano, Yari e Romina Jr., hanno voluto ricordare la nonna condividendo sui loro profili social alcune immagini e dei video che ritraggono la signora Jolanda in alcuni spaccati di vita proprio nella tenuta di Cellino San Marco.

Romina Carrisi nelle Stories ha così pubblicato delle clip con protagonista la mamma di Al Bano mentre gioca col cagnolino o prepara la salsa di pomodoro. Immagini tenerissime che rivelano l’affetto della nipote. Yari invece ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae mentre abbraccia la nonna e a commento scrive:

Grazie Nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola. Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. E così facendo sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia. Hai vissuto una vita piena di cambiamenti nell’era umana più sconvolgente e i tuoi piedi sono rimasti sempre per terra.

Poi Yari ricorda che quella foto condivisa è l’ultima che si è fatto insieme alla nonna che vuole ricordare per la sua capacità di ridere e di dare serenità:

Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a Novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata.

Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore.

I Love You Nonna