Al Bano in lutto: il dolore di Romina Power per Jolanda su Instagram

Al Bano Carrisi sta affrontando il dolore per la morte della mamma Jolanda e Romina Power è al suo fianco. L’attrice americana aveva un legame molto forte con l’ex suocera e ha voluto ricordarla su Instagram con un post commovente. 96 anni e una grande forza, Jolanda era il cuore della famiglia Carrisi, per questo la cantante le ha dedicato un pensiero dolcissimo sui social.

Per farlo Romina ha scelto una foto del passato in cui sorride insieme alla madre di Al Bano. “Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata – ha scritto -. Vivrai per sempre nel mio cuore”. Mentre con Loredana Lecciso c’è sempre stato un rapporto difficile, la signora Jolanda e la Power sono state legate per tutta la vita.

Romina e Al Bano sono stati sposati dal 1970 al 1999. Un amore grande per cui la donna ha sempre fatto il tifo, nonostante qualche problema iniziale. Come ha raccontato il cantante di Cellino San Marco, Jolanda faticava ad accettare che il figlio si sposasse con un’americana, in seguito però fra le due si creò un legame indissolubile.

“Figuriamoci – aveva raccontato il cantante -. Provi a immaginare una contadina, che non era mai stata più in là di Brindisi, di fronte alla figlia di due grandi attori di Hollywood. Divorziati, peraltro! “Questa avrà mille grilli per la testa”, pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei”.

A ricordare la donna anche Yari, figlio di Al Bano e Romina. “Grazie Nonna, sei stata una donna fenomenale – ha scritto su Instagram -. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola. Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. E così facendo sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia. Hai vissuto una vita piena di cambiamenti nell’era umana più sconvolgente e i tuoi piedi sono rimasti sempre per terra. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a Novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore. I Love You Nonna”.

I funerali di mamma Jolanda verranno celebrati nella chiesa di Cellino San Marco. Al Bano si stava recando in Albania per lavoro ed è tornato in Italia immediatamente dopo aver ricevuto la notizia.