Anticipazioni Domenica In: Mara Venier accoglie i Big della musica (e non solo)

Una puntata speciale per Mara Venier tra musica, cinema e letteratura e anche uno speciale omaggio di Papa Francesco per la Festa dell'Immacolata

Fonte: IPA Mara Venier a Domenica In

Mara Venier non si ferma in occasione della Festa dell’Immacolata. Domenica 8 dicembre Domenica In andrà regolarmente in onda con ospiti alcuni cantanti di spicco della musica italiana ma anche registi, filosofi e uno speciale omaggio di Papa Francesco. Il programma si conferma anche in questa stagione televisiva come uno dei più apprezzati del piccolo schermo, basti pensare che l’ultima puntata ha registrato oltre 2.800.000 spettatori con il 18.07% di share.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti dell’8 dicembre

Domenica 8 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la tredicesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con i Ricchi e Poveri, protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno la loro carriera e si esibiranno in studio con alcuni loro ultimi successi come Aria e Ma non tutta la vita, oltre a presentare il loro nuovo singolo Il Natale degli Angeli. Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono sulla cresta dell’onda dagli anni Ottanta e la recente partecipazione al Festival di Sanremo ha incrementato ancora di più la loro popolarità, conquistando anche il pubblico più giovane, quello della cosiddetta Generazione Z.

A Domenica In ci sarà poi Al Bano Carrisi, pronto a raccontarsi tra carriera e vita privata per poi esibirsi con il brano È la mia vita, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. Durante l’intervista con Mara Venier si parlerà sicuramente anche della recente operazione del cantante: il leone di Cellino San Marco è stato operato alle corde vocali a causa di una disfonia, una profonda raucedine che gli provocava grande fastidio.

Molto probabilmente non mancherà un riferimento all’esclusione di Al Bano dal Festival di Sanremo 2025: nonostante abbia presentato due brani al direttore artistico e conduttore Carlo Conti, Carrisi non è stato scelto tra i trenta Big che calcheranno l’Ariston il prossimo febbraio. E chissà se si commenteranno anche le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso, che ha detto di essere finalmente pronta a fare pace con Romina Power dopo venti anni di guerre e incomprensioni.

Fonte: IPA

Gli altri ospiti di Domenica In

A Domenica In pure il regista Ferzan Ozpetek, che presenterà in anteprima il suo nuovo e attesissimo film Diamanti, che uscirà nei cinema il prossimo 19 dicembre e che vede nel cast anche Mara Venier. Un ritorno alla recitazione per Zia Mara, che ha esordito nel mondo dello spettacolo proprio come attrice. E la scorsa estate è tornata sul set nonostante il suo problema all’occhio per il quale ha subito più di un intervento chirurgico.

A Domenica In poi il filosofo e scrittore Stefano Zecchi, che interverrà per presentare il suo nuovo romanzo dal titolo Resurrezione. Ad un certo punto, però, la puntata di domenica si interromperà tra le ore 15.40 e le ore 16.25 per dare la linea al Tg1 per una diretta da Piazza di Spagna a Roma per il tradizionale Omaggio di Papa Francesco all’Immacolata. L’appuntamento con Mara Venier e la nuova puntata di Domenica In è come sempre, su Rai1, alle ore 14.