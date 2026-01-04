Domenica In, anticipazioni del 4 gennaio: Raoul Bova si confessa su Don Matteo

IPA Raoul Bova

Domenica In torna in onda oggi domenica 4 gennaio 2026 con una nuova puntata condotta da Mara Venier. Al suo fianco in studio ci sono Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tanti i grandi ospiti previsti per questa prima puntata del 2026, come Raoul Bova, che sta per tornare in televisione con uno dei personaggi più amati: la nuova stagione di Don Matteo parte dall’8 gennaio su Rai1. Presente anche Enrica Bonaccorti, che parlerà della malattia e si racconterà in un’intervista intensa alla conduttrice. Ecco gli ospiti e le anticipazioni di Domenica In.

Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 4 gennaio 2026

Nuovo appuntamento con Domenica In, la prima puntata del 2026, un anno che non è iniziato con le migliori premesse per la conduttrice, Mara Venier, che è stata in ospedale per un problema all’occhio. “Zia Mara” però non si ferma: torna in studio con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda come di consueto dopo il Tg1, dalle ore 14, su Rai1. La puntata si preannuncia ricca di emozioni e di momenti dedicati al vissuto degli artisti, tra cui Raoul Bova, ospite per presentare la quindicesima stagione di Don Matteo.

Per Bova, l’ultimo periodo è stato segnato da diverse difficoltà, dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul canale Falsissimo: l’attore, durante un’intervista a Sorrisi, ha persino parlato della volontà di uscire dalle scene. “Quando è successo quello che sappiamo, ho convocato i produttori della serie per capire cosa fosse meglio fare. Ho detto loro: ‘Se pensate che, con la mia vita personale, stia facendo del male a una fiction così amata, ditemelo e mi faccio da parte’. Avevo persino proposto di far morire improvvisamente Don Massimo per uscire di scena”. La fiction torna in onda dall’8 gennaio con dieci puntate, ma per la prossima stagione è ancora incerto il ritorno di Bova.

Tra gli ospiti attesi da Mara Venier c’è anche Enrica Bonaccorti, che rilascia un’intervista alla conduttrice e parla della sua lotta contro il tumore al pancreas, che le è stato diagnosticato nel 2025. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, è previsto un medley emozionante di Al Bano, presente in studio con la compagna, Loredana Lecciso. Il medley di Al Bano è accompagnato al pianoforte dal Maestro Alterisio Paoletti.

A che ora inizia Domenica In

La puntata è come sempre ricca di temi, e non è assente anche lo spazio dedicato al cinema d’autore. Presente infatti Toni Servillo, che parla del nuovo film diretto da Paolo Sorrentino, in uscita in tutti i cinema il 15 gennaio: l’attore è il protagonista de La Grazia, dove ha vestito i panni di Mariano De Santis, presidente della Repubblica. Lo spazio dedicato all’attualità, condotto da Mara Venier con Tommaso Cerno, alla presenza di ospiti e opinionisti, parla della tragedia di Crans-Montana: nelle ultime ore, sono state identificate tre vittime italiane, i sedicenni Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini. Domenica In va in onda oggi 4 gennaio a partire dalle ore 14 su Rai1.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!