Mara Venier non rinvia Domenica In. Salda al suo posto, nella speranza di recuperare un po' la vista

Fonte: IPA Mara Venier

Tanti ospiti per Mara Venier nel lungo pomeriggio di Domenica In, come al solito. La celebre conduttrice non ha infatti saltato il suo appuntamento su Rai 1, nonostante si sia da poco sottoposta al suo quinto intervento agli occhi in pochi mesi. Ecco perché ha avuto bisogno di tante operazioni e quali sono le sue condizioni oggi.

Mara Venier, nuova operazione

Si era diffusa in questi giorni l’ipotesi che Mara Venier potesse venir meno al proprio appuntamento fisso con Domenica In. Sottoporsi a un intervento delicato e tornare immediatamente a lavoro non è semplice per nessuno, figurarsi per chi ha da pochissimo compiuto 74 anni. Come se non bastasse, si tratta della quinta operazione in pochi mesi per lei.

È stata ricoverata e nel pomeriggio di ieri, sabato 26 ottobre, si è sottoposta alle cure del professor Cusumano, che ha ringraziato sul proprio account Instagram, e della sua equipe. Tutto è andato per il meglio e, a vederla così in trasmissione in diretta, nulla traspare della fatica che di certo starà provando. Ci ha anche scherzato: “Ho ancora gli effetti dell’anestesia totale dopo l’intervento di ieri pomeriggio. Se oggi sono un po’ rallentata, non vi preoccupate”.

A darle grandi problemi è il suo occhio destro, ormai da mesi. Spera di poter recuperare la vista, considerando anche come tutto ciò complichi non poco il suo lavoro a schermo. Di seguito tutte le informazioni sul suo stato di salute.

Problema all’occhio destro

Cos’è accaduto di colpo all’occhio destro di Mara Venier? Non c’è stato alcun incidente, è bene spiegarlo. Di colpo, nel mese di luglio, ha iniziato a percepire dei forti fastidi. Si è poi resa conto di non riuscire più a vedere come prima.

Ha deciso di condividere il proprio percorso con i fan, evitando in questo modo che la notizia del suo ricovero potesse essere strumentalizzata. Considerando la sua età e l’affetto enorme che l’Italia prova nei suoi confronti, una notizia del genere lanciata in un certo modo avrebbe di certo generato clamore.

Si è fotografata sdraiata e con un occhio tutelato da una protezione oculare trasparente. Dopo alcune settimane ha poi aggiornato tutti, mostrandosi di fianco al suo oculista, Andrea Cusumano. Il tutto in concomitanza con la sua seconda operazione, avvenuta poco tempo dopo la prima. Le ipotesi che circolavano erano inerenti a un normale problema di cataratta ma, purtroppo per lei, così non è.

Intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato d’essersi resa conto dei fastidi all’occhio destro in estate: “Vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sporchi”. Il primo intervento è stato d’urgenza e in seguito ha iniziato a vedere qualcosa, anche se le figure le apparivano sfocate. Il suo medico le ha da subito spiegato come si trattasse di un percorso comprensivo di ben 5 operazioni, concluse ieri, 26 ottobre.

A Dagospia aveva invece fornito qualche dettaglio in più, parlando di “emorragia improvvisa”. Purtroppo per lei la situazione appare compromessa. I cinque interventi infatti non mirano a restituirle i gradi precedenti. Ciò sembra purtroppo impossibile allo stato attuale: “Dovrò fare altre tre operazioni, sperando di riacquistare un po’ la vista. È stato un periodo di solitudine, perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli”.