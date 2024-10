Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier ha compiuto, domenica 20 ottobre 2024, 74 anni, festeggiati con gioia, insieme alla sua famiglia e agli amici, tra cui anche alcuni volti noti del piccolo schermo. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso diverse Instagram stories, in cui ha raccontato la sua giornata speciale, divisa tra gli studi di Domenica In e una festa di compleanno, in cui è stata circondata da tantissimo affetto.

Conclusi i festeggiamenti, Mara Venier ha valuto commentare la sua giornata piena d’amore con un post social, in cui ha condiviso con i suoi tanti ammiratori, la gioia provata in queste 24 ore indimenticabili.

Mara Venier, la gioia per il suo compleanno

Mara Venier è la regina della domenica italiana, visto che, con la sua Domenica In, intrattiene i telespettatori di Rai Uno da numerosi anni. Ma la conduttrice televisiva è anche comunemente nota a tutti come la Zia Mara, visto il rapporto quasi famigliare, che riesce a costruire con il pubblico da casa, che la segue da decenni con grande amore. Un affetto che è stato evidente il giorno del suo compleanno, domenica 20 ottobre 2024, quando la presentatrice è stata sommersa da una valanga di messaggi di auguri.

Tra di loro, anche diversi vip, che hanno voluto auspicare una giornata meravigliosa alla padrona di casa di Domenica In. Elisabetta Gregoraci, per esempio, ha lasciato un affettuoso commento sotto un post della conduttrice: “Auguri tesoro tvb”, ma anche Grecia Colmenares, Francesca Leotta, Massimo Boldi e tanti altri, hanno voluto regalare un sorriso alla presentatrice tv.

Mara Venier, per festeggiare al meglio il suo giorno speciale, ha deciso di organizzare anche un party casalingo e, alla fine di questo vortice di emozioni e di affetto, ha raccontato il suo stato d’animo con un post: “La fine di una giornata intensa. Tante emozioni, malinconie, ma quando ci sono i miei nipoti, i miei figli, i miei amici che mi vogliono bene, la malinconia se ne va. Grazie a tutti. Ho finito adesso di rispondere a tutti i messaggi (tantissimi). Questa è la mia vita!!!! Buona notte”.

Ai festeggiamenti per il compleanno della conduttrice televisiva hanno partecipato, tra gli altri, anche Lino Banfi, Alberto Matano e Ferzan Özpetek. Nei video che sono stati condivisi dal party, si vedono gli invitati divertirsi con Mara Venier, cantando diverse canzoni molto conosciute come Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci. A conclusione della serata, la conduttrice televisiva ha soffiato su una meravigliosa torta a forma di cuore, ricoperta da fragole.

Mara Venier, una giornata speciale

Mara Venier ha festeggiato al meglio il suo compleanno.

Già allo scoccare della mezzanotte, infatti, la conduttrice televisiva ha spento le sue 74 candeline, in compagnia della sua famiglia e del marito Nicola Carraro.

Ma, anche durante la puntata di Domenica In, non sono mancate le celebrazioni per il suo giorno speciale e una lettera, dedicatale da Vincenzo Mollica, l’ha portata, addirittura alla commozione: “Cara Mara, quando arriva il giorno del compleanno è come se arrivasse una nuova primavera in cui rifioriscono i sentimenti di una vita intera, l’allegria, la felicità la tristezza, la malinconia, l’amore, la passione, il coraggio sì perché ce ne vuole tanto, anche di coraggio, mentre scrivevo questa letterina augurale mi sono chiesto come mai ti chiamano zia Mara e ho pensato forse la chiamano così perché la considerano una sorella di mamma Rai, quella bella Rai che amiamo, il servizio pubblico che tu onori sempre ed è per questo che noi telespettatori ti consideriamo una parente”.