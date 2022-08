Mara Venier in vacanza, il segreto per tenersi in forma (anche a 71 anni)

Dopo un anno ricco di lavoro e altrettanti successi, Mara Venier è volata a Santo Domingo per raggiungere il marito Nicola Carraro. E in questi giorni non sono mancati post e storie su Instagram dove documenta i momenti più belli e divertenti (anche rilassanti) di questa vacanza oltreoceano. A 71 anni l’amatissima zia Mara dimostra di essere una vera forza della natura, sempre entusiasta e gioiosa come una ragazzina. Vien da chiedersi quale sia il suo segreto per mantenersi così in forma. È presto detto: a rivelarcelo è stata lei stessa in alcuni video social (ed è completamente a costo zero).

Mara Venier, come si tiene in forma anche in vacanza

Non c’è niente di più bello di quel fatidico momento in cui puoi finalmente staccare dalla solita routine, lasciandoti alle spalle il lavoro e gli impegni per goderti un po’ di meritato relax. È quello che sta facendo anche Mara Venier, attualmente fuori dall’Italia. Nelle scorse settimane la conduttrice ha raggiunto il marito Nicola Carraro a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, accolta dall’abbraccio più bello (e anche da una villa da sogno).

Tra un bagno nelle azzurre acque caraibiche, una cenetta romantica col suo Nicola e i momenti di gioco e tenerezza con il piccolo Iaio, il nipotino che ha portato con sé e con il quale ha un rapporto davvero molto speciale, zia Mara non ha dimenticato, però, l’importanza di tenersi in forma. Relax sì, ma anche in vacanza dovremmo lasciare un piccolo spazio all’attività fisica quotidiana e la conduttrice ci dà un’ottima dritta per farlo, senza sforzi eccessivi e anche a costo zero.

Come ha mostrato in alcune storie di Instagram, ogni mattina Mara Venier si alza presto, verso le cinque del mattino. Tempo di far colazione e bere un caffè ed ecco che, indossati abiti e scarpe comodi, inizia la sua consueta camminata a passo sostenuto. Nessuna corsa stancante né esercizi particolari (o complicati), basta camminare a passo spedito per bruciare un bel po’ di calorie (tra le 150 e le 200 in media) e i risultati si vedono: questa attività consente un ottimo risveglio muscolare, fortifica le articolazioni, migliora la circolazione e ha effetti positivi persino sul sonno e sull’umore.

Non solo Mara Venier, i segreti delle VIP per tenersi in forma

Che Mara Venier sia sempre stata una donna energica e vitale non è un segreto, ma questa sua buona e sana abitudine (perfetta per le “anta”) di certo contribuisce alla sua forma grandiosa. Giusto concedersi un periodo di relax, ma anche il fisico vuole la sua parte, specialmente se di tutto ciò beneficia anche la mente: in effetti zia Mara è davvero super e abbiamo visto come con il look da spiaggia viola sia il ritratto della libertà e della gioia.

Lo sanno bene anche alcune sue colleghe che si impegnano tutto l’anno in attività e discipline di vario tipo. Lorella Cuccarini, ad esempio, ha rivelato che per mantenersi in forma a 57 anni si allena tutti i giorni, affiancando all’esercizio fisico una dieta ben bilanciata. Nessuna privazione (anzi, si concede qualche sfizio), stando completamente alla larga da regimi alimentari troppo rigidi e anche pericolosi.

Pensando a un’altra conduttrice super energica non può che venirci in mente la vulcanica Simona Ventura. Anche lei, come zia Mara, ha il suo segreto di bellezza sia fisica che mentale e ne ha parlato più volte su Instagram. Super Simo si tiene in forma con il Birkam Yoga, disciplina di origine orientale che si pratica ad alte temperature (questa la sua particolarità), eseguendo figure e movimenti che rilassano, scacciano lo stress e in più tonificano e rendono più forti muscoli e ossa.