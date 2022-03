Lorella Cuccarini, eccezionale a 56 anni: il suo segreto per tenersi in forma

Lorella Cuccarini, splendida in bikini

Il mondo dello spettacolo è colmo di donne e uomini che, nonostante non siano più ragazzini, riescono a mantenere una forma eccezionale e a sembrare eterni giovani; non sempre però c’è verità nei confronti delle persone che vorrebbero correre dietro al “mito del vip” e pensano che tutto sia risolvibile con grandi ritocchi estetici, creme costosissime o diete ferree. Lorella Cuccarini, uno dei volti più amati dagli italiani, si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, e ha spiegato qual è il suo segreto naturale per tenersi in forma, ma non solo, perché ha ammesso di aver fatto alcuni errori in passato pensando fossero la via giusta per ottenere l’aspetto desiderato.

Lorella Cuccarini, il segreto per tenersi in forma

Lorella Cuccarini è un nome impossibile da non conoscere: uno dei volti più amati dagli italiani, il sorriso smagliante di una donna che ha fatto della sua La notte vola un successo incredibile, che tutt’oggi è riconosciuto da tutti, grandi e piccini, proprio perché ha superato anche le barriere generazionali.

Oggi, a 56 anni e con tre gravidanze alle spalle (di cui una gemellare), la showgirl ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera qual è il suo segreto per tenersi in forma, soffermandosi anche su alcuni errori che ha commesso in passato e che molte persone, soprattutto ragazze giovani, compiono nella propria vita per ottenere una fisicità perfetta secondo i canoni televisivi o della moda.

“Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica: all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne”, ha raccontato la Cuccarini, spiegando l’importanza di non affidarsi a diete che apparentemente sembrano promettere risultati grandiosi, ma che potrebbero provocare danni alla salute, oltre a non essere un modo giusto per perdere peso.

“Il benessere è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo”, ha continuato. E con tutte le ragioni del mondo, perché per quanto certi concetti sembrino (per qualcuno) un disco rotto, per qualcun altro è importante riascoltarli o rileggerli più e più volte, affinché non si cada in alcuni errori che potrebbero compromettere la propria salute.

Il segreto di Lorella Cuccarini per tenersi in forma, quindi, è principalmente solo uno: allenarsi ogni giorno, facendo attenzione a ciò che si mangia. Il che non vuol dire privarsi di ogni cosa, bensì mantenere un certo tipo di equilibrio alimentare (seguiti da un medico, preferibilmente) senza cadere in regimi ferrei.

Lorella Cuccarini, la malattia e l’alimentazione

Professoressa di Amici di Maria De Filippi ormai da due anni, Lorella Cuccarini è tornata nelle case degli italiani più forte di prima dopo alcuni anni lontana dai riflettori; per la prima volta è stata anche alla conduzione di Striscia la Notizia accanto a Gerry Scotti, per sostituire la collega Francesca Manzini positiva al Covid.

Lorella, però, ha passato anche un periodo difficile nella sua vita, imbattendosi in un tumore alla tiroide. Anche in questo caso, l’alimentazione è stata parte importante: “Ne sono uscita grazie a cure mirate. L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano”, ha spiegato.