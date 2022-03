È la più amata dagli italiani e debutta a Striscia la Notizia al posto della Manzini

Lorella Cuccarini, splendida in bikini

Dopo il debutto di Valeria Graci a Striscia la Notizia, che ha sostituito l’assente temporanea Francesca Manzini, dietro al bancone del tg satirico arriva un altro volto molto amato dagli italiani. Per la prima volta nel corso della sua carriera, nonostante possa vantare decenni di televisione di grande successo, sarà la compagna di viaggio di Gerry Scotty per alcune puntate dello storico programma di Antonio Ricci.

Striscia la Notizia: chi conduce al posto della Manzini

A partire da mercoledì 16 marzo fino a sabato 19 marzo, dietro al bancone di Striscia la Notizia e accanto al mitico e amatissimo Gerry Scotti, ci sarà proprio lei: Lorella Cuccarini. Si tratta della sua prima volta alla conduzione, nonostante non sia sicuramente estranea all’autore televisivo. “Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po’ come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio”, ha spiegato Lorella Cuccarini, che si troverà a sostituire la conduttrice Francesca Manzini, la quale attualmente non può essere presente in studio per motivi di salute.

Attualmente la showgirl più amata dagli italiani è impegnata con Amici di Maria De Filippi, di cui è docente, e proprio da sabato 19, ultimo giorno di conduzione a Striscia la Notizia, dovrà essere in studio per la prima puntata del Serale per sostenere e guidare la sua squadra di cantanti e ballerini come è accaduto nel 2021, quando però era docente di danza.

Striscia la Notizia: perché Francesca Manzini è assente

Francesca Manzini è la conduttrice di Striscia la Notizia insieme a uno dei conduttori più amati degli ultimi anni: Gerry Scotti. Dal 14 marzo, però, ha dovuto momentaneamente lasciare il suo posto per motivi di salute: la Manzini, infatti, ha contratto il Covid e per questo non può essere presente in studio, fino alla sua completa guarigione.

Nota per il suo talento nelle imitazioni e per la sua simpatia a dir poco vulcanica, è riuscita a farsi amare da subito da tutto il pubblico, fino ad arrivare al prestigioso ingaggio ottenuto da Antonio Ricci che l’ha voluta per la seconda parte della stagione di Striscia e per il consueto avvicendamento in conduzione che caratterizza ogni stagione del programma.

Al suo posto, subito è arrivata dietro al bancone di Striscia la Notizia Valeria Graci, che ultimamente abbiamo potuto vedere in tv nello show della Hunziker, Michelle Impossible, insieme alla sua ex compagna di comicità, Katia Follesa. Adesso, però, per Valeria Graci è arrivato il momento di lasciare spazio a Lorella Cuccarini. La showgirl più amata dagli italiani, che con la sua La notte vola è riuscita a entrare nelle case di tutti, fa ballare ancora oggi adulti e bambini. Dopo alcuni anni lontana dai riflettori, l’anno scorso il ritorno per eccellenza al fianco di Maria De Filippi che le ha assegnato il ruolo di professoressa all’interno del programma, confermandola anche quest’anno nella sezione Canto.

Da mercoledì 16, quindi, inizierà una nuova avventura nello studio di Striscia la Notizia, e sicuramente riuscirà a dimostrare la sua adeguatezza in ogni contesto televisivo che solo tanti anni di carriera come la sua possono donare.